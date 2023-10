Κόσμος

Ελληνικοί πύραυλοι: Επιμένει σε κινδυνολογία ο τουρκικός τύπος

Δείτε πώς το ζήτημα των αλληνικών πυραυλικών συστημάτων αξιοποιείται για κριτική στον τούρκο πρόεδρο.

Συνεχίζεται για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα ο κατακλυσμός των τουρκικών εφημερίδων από δημοσιεύματα που εκφράζουν ανησυχία και καχυποψία για την κίνηση της Ελλάδας, να προμηθευτεί ισραηλινούς πυραύλους. Όλα σχεδόν τα δημοσιεύματα αναφέρουν πως οι πύραυλοι θα τοποθετηθούν στα νησιά της ελληνικής παραμεθορίου και παράλληλα ασκούν κριτική στην τουρκική κυβέρνηση ότι αφήνει σε αδράνεια τα αντίστοιχα τουρκικά πυραυλικά συστήματα.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, η εφημερίδα Μιλάτ αναφέρει: «Η Ελλάδα θα τοποθετήσει πυραύλους στα σύνορα με την Τουρκία Η Ελλάδα ανακοίνωσε ότι θα τοποθετήσει στα τουρκικά σύνορα, τους πυραύλους Spike που θα αγοράσει από το Ισραήλ. Μέσω αυτής της συμφωνίας, ο ελληνικός στρατός θα εξοπλιστεί με πυραύλους και με ελικόπτερα επίθεσης, τύπου Apache που κατασκευάζονται από την ισραηλινή κρατική εταιρεία Rafael».

Αντίστοιχα η εφημερίδα Γενί Ακίτ υπογραμμίζει: «Η Ελλάδα θα στρέψει τους πυραύλους προς την Τουρκία».

Άλλοι τίτλοι και αποσπάσματα τουρκικών δημοσιευμάτων:

« Η Ελλάδα θα επιταχύνει τον εξοπλισμό της ».

». « Τα ερωτήματα για τους S -400 παραμένουν αναπάντητα ».

». « Ενώ η Ελλάδα στοιβάζει όπλα στα νησιά του Αιγαίου και πολύ κοντά στα σύνορά μας, η τύχη των συστημάτων αεράμυνας S -400 που αγόρασε η Τουρκία ξοδεύοντας δισεκατομμύρια δολάρια γεννά ερωτηματικά ».

». « Τον Φεβρουάριο του 2022, ο πρόεδρος Erdo gan σχετικά με αυτό το θέμα των S -400 όταν του τέθηκε η ερώτηση : "Πού θα χρησιμοποιηθούν;" απάντησε λέγοντας ότι η απάντηση είναι ξεκάθαρη: Ενάντια σε όποιον επιτεθεί στη χώρα μας με πυραύλους ».

». «Η Ελλάδα θα τοποθετήσει τους ισχυρούς πυραύλους Spike στα τουρκικά σύνορα. Οι πύραυλοι με εμβέλεια 35 χιλιομέτρων θα τοποθετηθούν στα σύνορα του Έβρου και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Στη συμφωνία περιλαμβάνεται η αγορά μεγάλου αριθμού πυραύλων. Οι πύραυλοι Spike αποτελούν όπλο κλειδί για την άμυνα του Έβρου και των νησιών που συνορεύουν με την Τουρκία. Όπως προβλέπει η συμφωνία, η Ελλάδα θα αγοράσει περισσότερους από 220 πυραύλους. Έτσι εκτιμάται ότι θα καλυφθούν όλες οι ανάγκες της Ελλάδας».

