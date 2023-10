Πολιτική

Ανδρουλάκης στην Καβάλα: Η Νέα Δημοκρατία θεωρεί το κράτος λάφυρο

Τι ανέφερε στην ομιλία του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ -Κινήματος Αλλαγής για την τοπική περιφερειακή παράταξη που στηρίζει.

Στην Καβάλα περιόδευσε το μεσημέρι της Πέμπτης ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης συνοδευόμενος από τον υποψήφιο περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δαμιανό Καγγελίδη.

Ο κ. Ανδρουλάκης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει τόσο με τοπικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ και της περιφερειακής παράταξης Καγγελίδη, όσο και με πολίτες, καταναλωτές και καταστηματάρχες στον κεντρικό δρόμο της αγοράς της πόλης, ακούγοντας τις εμπειρίες και τα παράπονά τους και μιλώντας τους για τις πολιτικές στοχεύσεις του για την Ανατολική Μακεδονία.

Σε δηλώσεις του ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε: «Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στον Δαμιανό Καγγελίδη, έναν νέο επιστήμονα, που ανέλαβε να εκπροσωπήσει την παράταξή μας στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με ένα αξιόμαχο ψηφοδέλτιο δίνει τον αγώνα να αλλάξει η περιφέρεια σελίδα.

Βιώσαμε απερίγραπτες επιπτώσεις από τις φυσικές καταστροφές στον Έβρο και στη Ροδόπη. Έχει τεράστια ευθύνη η σημερινή περιφερειακή διοίκηση.

Χρειαζόμαστε η διοίκηση της εκάστοτε περιφέρειας να μην λειτουργεί ως το “μακρύ χέρι” του Μαξίμου και του κ. Μητσοτάκη τόσο εδώ όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Αυτοδιοίκηση για την αυτοδιοίκηση. Αυτοδιοίκηση για την αποκέντρωση. Αυτοδιοίκηση για την περιφερειακή ανάπτυξη.

Αυτό εκφράζει το σχήμα μας. Γι’ αυτό ζητώ από τους πολίτες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να το στηρίξουν για καλύτερες ημέρες. Για να υπηρετούν πραγματικά αυτούς και όχι την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Όμως, η ψήφος της ερχόμενης Κυριακής έχει και μια ακόμη αξία. Να στείλουμε μήνυμα σε αυτούς που θεωρούν ότι το κράτος είναι λάφυρο και όχι υπηρέτης του πολίτη. Σε αυτούς που το δίμηνο Ιουνίου – Ιουλίου δεν έχουν επιβάλει κανένα πρόστιμο για την αισχροκέρδεια στο ράφι, αφήνοντας τις τιμές των προϊόντων να καλπάζουν εις βάρος της μεσαίας τάξης και των πιο αδύναμων πολιτών.

Μια κυβέρνηση που μέσα σε λίγους μήνες προχώρησε σε κινήσεις απαξίωσης των θεσμών. Είδαμε τον κ. Μητσοτάκη να τα βρίσκει με τον Βελόπουλο για να αλλάξουν τη σύνθεση της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών. Για να εμποδίσουν τον κ. Ράμμο να βάλει πρόστιμο στην ΕΥΠ για τις υποκλοπές.

Επίσης, θεωρώ απαράδεκτη τη χθεσινή δήλωση του υπουργού Άμυνας, του κ. Δένδια. Δεν μπορεί να λέει ο υπουργός Άμυνας της χώρας πως “ό,τι απειλείται, δεν αποστρατικοποιείται”, συνδέοντας την αποστρατικοποίηση με το casus belli. Για το ΠΑΣΟΚ δεν αποστρατικοποιείται τίποτα διότι τα νησιά είναι δικά μας και έχουμε δικαίωμα να έχουμε όσο στρατό θέλουμε για να περιφρουρήσουμε την ασφάλεια και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

