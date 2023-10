Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο γρίπης: Μόνο με συνταγή, συνιστούν οι πνευμονολόγοι

Ποιους κινδύνους υποστηρίζουν ότι δημιουργεί, η ελεύθερη χορήγηση του εμβολίου χωρίς συνταγογράφηση.

Αναλυτική ανακοίνωση σχετικά με το φετινό αντιγριππικό εμβολιασμό, εξέδωσε η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία.

Ο επιστημονικός φορέας σημειώνει ότι οι συστάσεις αντιγριπικού εμβολιασμού περιλαμβάνουν συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες με αυξημένο κίνδυνο για σοβαρή νόσο ή/και επιπλοκές, όπως άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, παιδιά 6 μηνών και άνω και ενήλικες με χρόνια συστηματικά νοσήματα και ανοσοκαταστολή, εγκύους, άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία, υγειονομικό προσωπικό, άτομα σε κλειστούς πληθυσμούς όπως: στρατόπεδα, σωφρονιστικά καταστήματα, άτομα που έρχονται σε επαφή με πτηνά ή χοίρους, καθώς και φροντιστές ατόμων υψηλού κινδύνου.

Και συνεχίζει: «Συνολικά, θα κυκλοφορήσουν 6 διαφορετικά τετραδύναμα εμβόλια, 2 εκ των οποίων είναι ενισχυμένα και απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο σε άτομα 60 ετών και άνω. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι η αποτελεσματικότητα των απλών εμβολίων παραμένει εξαιρετική ενώ αυτή των ενισχυμένων φαίνεται να υπερέχει μόνο σε άτομα άνω των 65, αν και οι επιστημονικές αποδείξεις για αυτό είναι σχετικώς αδύνατες. Συμφωνούμε με την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, η οποία συστήνει τη χρήση τους σε άτομα άνω των 65 και ειδικότερα σε άτομα 75 ετών και άνω. Ως εκ τούτου ο πληθυσμός δεν πρέπει να εκλάβει τον εμβολιασμό με συμβατικό εμβόλιο ως υποδεέστερο. Καλύτερη περίοδος εμβολιασμού στην Ελλάδα είναι το τελευταίο μισό του Νοεμβρίου μιας και η επιδημία γρίπης συνήθως ξεκινά μετά τις 15 Δεκέμβρη.

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία θεωρεί ότι όλοι ανεξαιρέτως οι εμβολιασμοί πρέπει να συστήνονται και να συνταγογραφούνται από τους θεράποντες γιατρούς. Οι λόγοι είναι πρωτίστως επιστημονικοί, καθότι ο θεράπων ιατρός είναι ο μόνος αρμόδιος να κρίνει όχι μόνο ποιο είδος εμβολίου χρειάζεται ένα άτομο αλλά και πότε πρέπει να γίνει ο εμβολιασμός, αφού εξετάσει τον ασθενή και εκτιμήσει ενδελεχώς όλους τους τυχόν παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του π.χ. συμπαρομαρτούσα λοίμωξη, φαρμακευτική αγωγή, τυχόν ανοσοανεπάρκεια, χρονική απόσταση από προηγούμενο εμβολιασμό κλπ. Επιπρόσθετα, οι θεράποντες μπορούν να εκτιμήσουν την ιδιαίτερη συγκυρία για τις λοιμώξεις του αναπνευστικού το προσεχές διάστημα, προτεραιοποιώντας τον αντιγριπικό εμβολιασμό ατόμων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου και προγραμματίζοντας όλους τους απαραίτητους εμβολισμούς. Ο αριθμός των εμβολίων, αν και αρκετός, δεν είναι απεριόριστος, και ο ανεξέλεγκτος εμβολιασμός εμπεριέχει τον κίνδυνο να μείνουν ακάλυπτοι ασθενείς που πραγματικά τον χρειάζονται. Πέρυσι η τακτική του εμβολιασμού στα φαρμακεία, χωρίς συνταγή, δεν οδήγησε τελικώς σε αυξημένη εμβολιαστική κάλυψη.

Η περσινή απόφαση για δυνατότητα αντιγριπικού εμβολιασμού χωρίς προηγούμενη συνταγογράφηση, έγινε διότι μετά το τέλος της πανδημίας παρατηρήθηκε μια έξαρση των ιώσεων και αλλαγή της εποχικότητας της γρίπης παγκοσμίως και στη χώρα μας, με περιστατικά γρίπης ακόμη και το καλοκαίρι του 2022. Δε συντρέχει φέτος αντίστοιχος λόγος, οπότε και συστήνουμε στους πολίτες να προγραμματίσουν τους εμβολιασμούς τους έγκαιρα σε συνεργασία με το θεράποντα ιατρό τους, ο οποίος γνωρίζει το ιστορικό τους και ενημερώνεται για τα επιδημιολογικά δεδομένα».

