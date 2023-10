Κόσμος

Κωνσταντινούπολη: Κηδεύτηκαν τα θύματα της Λούτσας

Οι τέσσερις άνδρες κηδεύτηκαν σε περιοχή της πόλης και αποχαιρετίστηκαν από δικούς τους ανθρώπους.

Οι 4 από τους 6 Τούρκους πολίτες που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της ένοπλης επίθεσης στην Αρτέμιδα στην Αττική κηδεύτηκαν την Πέμπτη στη συνοικία Κιαάτχανέ της Κωνσταντινούπολης.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη Άννα Ανδρέου, πρόκειται για τους Αμπντουραχμάν Τεκρού, Οζάν-Καάν Τοζλού, Ομέρ Κανζά και Μπουράκ Ταχμάζ.

Μετά την ακολουθία, οι σοροί των 4 ατόμων τάφηκαν στο νεκροταφείο Γενί Αγιάζαα.

Οι τέσσερις άνδρες έχασαν τη ζωή τους σε αιματηρό περιστατικό - μαφιόζικο ραντεβού για ξεκαθάρισμα λογαριασμών, που έλαβε χώρα στις 19:00 περίπου το απόγευμα στις 11 Σεπτεμβρίου, όταν άγνωστοι προσέγγισαν τα θύματα στην οδό Αρίωνος, σε κατοικημένη περιοχή της Αρτέμιδας, και άνοιξαν πυρ κατά των πέντε ατόμων που βρίσκονταν μέσα σε ένα αυτοκίνητο.

Το όχημα είχε γερμανικές πινακίδες κολλημένες με «σελοτέιπ» και μέσα σε αυτό βρέθηκαν πέντε νεκροί κι ακόμα ένας έξω από αυτό.





