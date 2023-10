Κόσμος

Συρία: Εκατόμβη νεκρών από επίθεση με drone (βίντεο)

Δεκάδες είναι οι νεκροί από την επίθεση που έγινε σε στρατιωτική ακαδημία της Χομς, από μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Κατάρριψη UVA από τις ΗΠΑ.

Συνεχίζει να αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων από την επίθεση με drones εναντίον στρατιωτικής ακαδημίας της Χομς στην κεντρική Συρία, με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να ανεβάζει σε πάνω από 100 τον αριθμό των νεκρών και σε 125 των τραυματιών, σε νεότερο απολογισμό.

Η επίθεση έγινε σήμερα ενώ διεξαγόταν τελετή προαγωγής αξιωματικών του συριακού στρατού.

Ανάμεσα στους νεκρούς είναι απόφοιτοι της στρατιωτικής ακαδημίας και 12 πολίτες, ανέφερε η μη κυβερνητική οργάνωση.

«Τρομοκρατικές οργανώσεις» στόχευσαν «μια τελετή προαγωγής αξιωματικών στη στρατιωτική ακαδημία της Χομς, χρησιμοποιώντας drones φορτωμένα με εκρηκτικά, αμέσως μετά τη λήξη της τελετής», ανέφερε νωρίτερα ο συριακός στρατός. Έκανε λόγο για πολλούς νεκρούς, ανάμεσά τους «στρατιωτικοί και πολίτες» και «δεκάδες τραυματίες» μεταξύ των οποίων αξιωματικοί και μέλη των οικογενειών τους.

Ο στρατός διεμήνυσε ότι θα «απαντήσει αποφασιστικά» σε «αυτή τη δειλή, πρωτοφανή τρομοκρατική επίθεση».

Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής ανάληψη ευθύνης για την επίθεση. Τζιχαντιστικές οργανώσεις που ελέγχουν μέρος της συριακής επικράτειας χρησιμοποιούν ορισμένες φορές οπλισμένα drones.

Κατερρίφθη UAV στα βορειοανατολικά της Συρίας

Ένα F-16 της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ κατέρριψε τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) που πετούσε κοντά σε περιοχή όπου είχαν αναπτυχθεί Αμερικανοί στρατιώτες στη βορειοανατολική Συρία, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που θέλησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση προειδοποίησε κατ’ επανάληψη την ηγεσία των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων πως στη συγκεκριμένη περιοχή είχαν αναπτυχθεί Αμερικανοί στρατιώτες.

Η Άγκυρα διαψεύδει ότι ήταν τουρκικό το μη επανδρωμένο αεροσκάφος που καταρρίφθηκε. «Δεν είναι δικό μας», είπε αξιωματούχος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας όταν ρωτήθηκε εάν το UAV ανήκε στις ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας.

Νωρίτερα, το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε ότι ο υποστηριζόμενος από τις ΗΠΑ στρατιωτικός συνασπισμός κατέρριψε ένα τουρκικό UAV που πετούσε κοντά σε βάση της βορειοανατολικής Συρίας.

