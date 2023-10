Αθλητικά

Europa League: Ο Ολυμπιακός έχασε την ευκαιρία από την Μπάτσκα Τόπολα

Ισοφαρίστηκε στα τελευταία λεπτά του αγώνα ο Ολυμπιακός στη Σερβία.

Ο Ολυμπιακός είχε την ευκαιρία να φύγει με το διπλό από την Σερβία, ωστόσο ήρθε ισόπαλος 2-2 με την Μπάτσκα Τόπολα. Οι ερυθρόλευκοι προηγήθηκαν με δύο γκολ, έμειναν με δέκα παίκτες στο 70' μετά την μείωση του σκορ και στο φινάλε δέχθηκαν και την ισοφάριση.

Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με δύο γκολ στην TSC Arena, ωστόσο δεν μπόρεσε να φύγει με την νίκη. Οι ερυθρόλευκοι ήρθαν ισόπαλοι 2-2 με την Μπάτσκα Τόπολα για την 2η αγωνιστική των ομίλων του Europa League.

Ο Μασούρας έπειτα από ασίστ του Ποντένσε άνοιξε το σκορ στο 16ο λεπτό, με τον Πορτογάλο να είναι εκείνος που έγραψε το 2-0 στο 57ο λεπτό.



Η Μπάτσκα Τόπολα αντέδρασε και στο 63' μείωσε σε 2-1 με τον Ντάκοβατς.



Οι ερυθρόλευκοι αγωνίζονταν με δέκα από το 70' εξαιτίας της αποβολής του Ντόη, με τους Σέρβους να ισοφαρίζουν τελικά με τον Ντάκοβατς στο 90'.

Οι Πειραιώτες και η Μπάτσκα Τόπολα έχουν από έναν βαθμό. Την επόμενη αγωνιστική ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Γουέστ Χαμ στο Λονδίνο (9/11, 22:00), ενώ η Μπάτσκα Τόπολα υποδέχεται την Φράιμπουργκ (26/10, 19:45).

