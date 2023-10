Κόσμος

Ιμαλάια: Υπερχείλιση λίμνης με δεκάδες νεκρούς (βίντεο)

Η καταστροφή, που πλήττει 22.000 κατοίκους της περιοχής προστίθεται σε σειρά ακραίων καιρικών φαινομένων στα όρη της νότιας Ασίας αποδιδόμενων στην κλιματική αλλαγή.

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν σφοδρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν ρήγμα στις όχθες λίμνης παγετώνα, με αποτέλεσμα να προκληθούν αστραπιαίες πλημμύρες σε ορεινή κοιλάδα, δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Η καταστροφή, που πλήττει 22.000 κατοίκους της περιοχής, σύμφωνα με τις αρχές, προστίθεται σε σειρά ακραίων καιρικών φαινομένων στα όρη της νότιας Ασίας αποδιδόμενων στην κλιματική αλλαγή.

