Τρίκαλα: Μωρό "έφαγε" τοξικό φυτό - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Παραλίγο τραγωδία όταν ένα βρέφος έβαλε στο στόμα του το τοξικό φυτό εσωτερικού χώρου.

Ένα περιστατικό που καλό θα είναι να θορυβήσει τους γονείς, αλλά και τους ιδιοκτήτες κατοικίδιων, κατέληξε στο Νοσοκομείο Τρικάλων ευτυχώς με θετική εξέλιξη.

Πρόκειται για την περίπτωση ενός βρέφους, που όπως συνηθίζουν πολλά μωράκια, έκοψε ένα φύλλο από φυτό εσωτερικού χώρου βάζοντάς το στο στόμα.

Αποτέλεσμα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Trikalanews.gr, να νοσηλευτεί δύο ημέρες στο Νοσοκομείο Τρικάλων με 24ωρη παρακολούθηση και χορήγηση άνθρακα μιας και επρόκειτο για το τοξικό φυτό Ζάμια και το οποίο είναι αρκετά συνηθισμένο σε πολλά σπίτια.

Ευτυχώς, όλα πήγαν κατ’ευχήν με το περιστατικό να αναδεικνύεται από την ίδια τη μητέρα του παιδιού ώστε να γνωρίσουν και άλλοι γονείς για την επικινδυνότητά του και να αποφύγουν να το βάλουν στο σπίτι τους.

