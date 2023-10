Κόσμος

Επίθεση Χαμάς στο Ισραήλ: Μάχες σε 22 μέτωπα - Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών (εικόνες)

Το Ισραήλ διακόπτει την ηλεκτροδρότηση στη Λωρίδα της Γάζας. Ο εκπρόσωπος του στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι δήλωσε: «Δεν υπάρχει κοινότητα στο νότιο Ισραήλ όπου δεν έχουμε δυνάμεις»

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF, Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις) ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν την επίχειρηση "Σιδερένια Ξίφη", κηρύσσοντας μια κατάσταση συναγερμού πολέμου. Όπως ανέφεραν, οι IDF θα χρησιμοποιήσουν «βαριά χερσαία μέσα» κατά μαχητών.

«Στόχοι μας είναι να σκοτωθούν όλοι οι τρομοκράτες, όλες οι κοινότητες να απαλλαγούν από τους τρομοκράτες», τονίζει η ανακοίνωση του IDF. Προειδοποίησε επίσης όσους ζουν στο Ισραήλ κοντά στη Λωρίδα της Γάζας να παραμείνουν μέσα στα καταφύγια μέχρι νεωτέρας.

Η ανακοίνωση συνεχίζει ότι οι IDF πραγματοποιούν αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα και αργότερα θα συνεχίσουν με «βαριά χερσαία μέσα». Ανέφεραν σήμερα ότι ότι σκότωσαν εκατοντάδες Παλαιστίνιους τρομοκράτες στο νότιο Ισραήλ και τη Λωρίδα της Γάζας τις τελευταίες ώρες.

Ο εκπρόσωπος του στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι τόνισε ότι οι μάχες μεταξύ Χαμάς και Ισραηλινών δυνάμεων συνεχίζονται και ότι αυτή τη στιγμή οι μάχες γίνονται σε 22 τοποθεσίες. «Δεν υπάρχει κοινότητα στο νότιο Ισραήλ όπου δεν έχουμε δυνάμεις», ανέφερε ο Χαγκάρι.

«Υπάρχουν κοινότητες που έχουν εκδιωχθεί οι τρομοκράτες, αλλά θέλουμε να ολοκληρώσουμε πρόσθετες σαρώσεις της περιοχής πριν το ανακοινώσουμε", πρόσθεσε. Έκανε λόγο για «καταστάσεις ομηρίας» στους οικισμούς Οφακίμ και Μπέρι. «Υπάρχουν ειδικές δυνάμεις εκεί με ανώτερους διοικητές και διεξάγονται μάχες με πυρά».

«Βρισκόμαστε σε πόλεμο», είπε. Σε όλες τις περιοχές έχουν στηθεί οδοφράγματα. Ο εκπρόσωπος του στρατού προειδοποίησε ότι κυκλοφορούν πολλές ψευδείς πληροφορίες σχετικά με τις μάχες. «Ειπώθηκε ότι ο Νίμροντ Αλόνι (ένας ανώτατος στρατηγός) απήχθη, αυτό δεν είναι αλήθεια. Ειπώθηκε ότι ο Άβι Ροσενφελτ (διοικητής της Μεραρχίας της Γάζας) απήχθη, αυτό δεν είναι αλήθεια».

Το Ισραήλ διακόπτει την ηλεκτροδρότηση στη Λωρίδα της Γάζας

Ο Ισραηλινός υπουργός Ενέργειας Ίσραελ Κατς έδωσε εντολή για την διακοπή ηλεκτοδρότησης από σήμερα το βράδυ στη Λωρίδα της Γάζας.

"Δεν πρόκειται να είναι όπως ήταν στο παρελθόν", προειδοποίησε ο υπουργός σε ανακοίνωσή του.

Η Λωρίδα της Γάζας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο Ισραήλ και σε εισαγωγές καυσίμων για την ηλεκτροδότηση του αποκλεισμένου παλαιστινιακού θύλακα.

Η Άγκυρα δηλώνει έτοιμη να βοηθήσει για αποκλιμάκωση της κατάστασης

Η Τουρκία καταδίκασε έντονα τις απώλειες αμάχων στις συγκρούσεις μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, με την Άγκυρα να δηλώνει έτοιμη να βοηθήσει για την αποκλιμάκωση της κατάστασης προτού αυτή επεκταθεί σε άλλες περιοχές.

Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών τόνισε ότι η Άγκυρα βρίσκεται σε στενές επαφές με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, επαναλαμβάνοντας έκκληση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για αυτοσυγκράτηση.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ κάλεσε επίσης τους Τούρκους πολίτες στην περιοχή να παραμένουν σε ασφαλείς τοποθεσίες.

«Υπογραμμίζουμε ότι οι πράξεις βίας και κλιμάκωσης (...) δεν ωφελούν κανέναν», σημειώνεται στην ανακοίνωση. «Η Τουρκία είναι έτοιμη να παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια μπορεί για να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω εξελίξεις δεν θα κλιμακωθούν περαιτέρω και να δεν θα τεθούν εκτός ελέγχου έλεγχο χωρίς να επεκταθούν στην ευρύτερη περιοχή. Από αυτή την άποψη, συνεχίζουμε τις στενές επαφές μας με τα εμπλεκόμενα μέρη».

Έκτακτη συνεδρίαση του ΟΗΕ την Κυριακή

Μια έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και για το Παλαιστινιακό ζήτημα θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή, μετά την κλιμάκωση συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ανακοίνωσαν σήμερα το απόγευμα τα Ηνωμένα Έθνη.

Η Βραζιλία, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία του ΣΑ αυτό τον μήνα είχε νωρίτερα γνωστοποιήσει ότι θα ζητήσει μια έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου.

Ο ισραηλινός στρατός έχει ανακτήσει τον έλεγχο των περισσότερων κοινοτήτων

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού είπε ότι ο στρατός ανέκτησε τον έλεγχο των περισσότερων από τις συνοριακές κοινότητες, στις οποίες διείσδυσαν μαχητές της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ το Σάββατο.

Η λίστα περιλαμβάνει τις πόλεις και τα χωριά: Sderot, Sofa, Kerem Shalom, Nirim, Naziv Hathara, Nir Oz, Nahal Oz, Hulit, Nir Am, Nir Yitzhak, Be'er Sheva, Sde Yemen, Magen και Urim.

The Israeli Defense Force is reporting that they have Regained Control of a Majority Settlement along the Border with the Gaza Strip, however Heavy Fighting continues in a small number of Locations. — OSINTdefender (@sentdefender) October 7, 2023

Θα αλλάξουμε την πραγματικότητα στη Γάζα»

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γοάβ Γαλάντ δήλωσε ότι «θα αλλάξουμε την πραγματικότητα στη Γάζα για τα επόμενα 50 χρόνια». Και πρόσθεσε: «Ό,τι υπήρχε, θα πάψει να υπάρχει. Θα δράσουμε με τη μέγιστη δυνατή δύναμη».

Israel Minister of Defense Yoav Gallant: “Today we saw the face of evil. The Hamas [terrorist organization] has launched a brutal attack against the citizens of the State of Israel - attacking men, women, children and the elderly, indiscriminately. Hamas will understand very… pic.twitter.com/N45JHzdH6G — Joe Truzman (@JoeTruzman) October 7, 2023

Τηλέφωνα εκτάκτου ανάγκης της πρεσβείας της Ελλάδας στο Ισραήλ και του Γενικού Προξενείου Ιεροσολύμων

Τηλέφωνα εκτάκτου ανάγκης της πρεσβείας της Ελλάδας στο Ισραήλ και του Γενικού Προξενείου Ιεροσολύμων για Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στο Ισραήλ και στα Παλαιστινιακά εδάφη, έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εξωτερικών με ανακοίνωσή του.

Τηλέφωνο εκτάκτου ανάγκης Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ:+972544808297

Τηλέφωνο εκτάκτου ανάγκης του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στα Ιεροσόλυμα:+972523032253

