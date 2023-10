Κοινωνία

Σύγκρουση πλοίων στην Ικαρία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύο φορτηγά πλοία συγκρούστηκαν δυτικά της Ικαρίας. Πώς συνέβη το ατύχημα. Η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος.

-

Δύο φορτηγά πλοία συγκρούστηκαν υπό αδιευκρίνιστη αιτία στη θαλάσσια περιοχή 13 ναυτικά μίλια δυτικά της Ικαρίας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αναφερθεί τραυματισμός η εισροή υδάτων.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα το ένα είναι φορτηγό πλοίο με σημαίας Παλάου και 21 άτομα πλήρωμα, ενώ το άλλο φέρει σημαία νήσων Μάρσαλ με 22 άτομα πλήρωμα.

Στο σημείο όπου σημειώθηκε το συμβάν σπεύδει πλωτό του λιμενικού.

Ειδήσεις σήμερα:

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 8 Οκτωβρίου

Βουλιαγμένη: Τροχαίο ατύχημα σε παιδική χαρά γεμάτη παιδιά (εικόνες)

Σημεία για δωρεάν rapid test την Κυριακή