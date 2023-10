Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι εβδομαδιαίες προβλέψεις και η 22η Οκτωβρίου (βίντεο)

Τι πολυπόθητες προβλέψεις για όσα πρέπει να περιμένει κάθε ζώδιο την εβδομάδα που ξεκινά, έκανε η Λίτσα Πατέρα στην εκπομπή «I LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» της Κυριακής.

Στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, η Λίτσα Πατέρα είπε ότι "τα πράγματα δεν είναι καλά και γι' αυτό υπάρχει εξήγηση. Το τετράγωνο Άρη - Πλούτωνα φέρνει εντάσεις και πολέμους όπως την πολεμική ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή που παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα όλος ο Πλανήτης".





Παράλληλα, είπε "αυτές οι όψεις έχουν και καλές ημέρες και τις δύσκολες ημέρες. Όσοι είναι γεννημένοι τέλος του Κριού, τέλος του Καρκίνου, τέλους του Ζυγού και τέλος του Αιγόκερου πρέπει να προσέχουν. Δεν πάμε να λύσουμε διαφορές, δεν τρέχουμε με το αυτοκίνητο. Όμως υπάρχουν και πολλά καλά. Η Αφροδίτη εγκαταλείπει το Λιοντάρι και πάει στην Παρθένο που θα βοηθήσει στα οικονομικά και συναισθηματικά".

Η αστρολόγος της εκπομπής του ΑΝΤ1, τόνισε "γύρω στις 22 Οκτωβρίου, κρατήστε αυτήν την ημερομηνία, Ταύροι, Παρθένοι του β' δεκαημέρου, Αιγόκεροι και Ιχθείς, η Αφροδίτη μαζί με τον Δία φέρνει γάμους και λύσεις στα οικονομικά.