Ικαρία: Στη Μύκονο κατέπλευσαν τα φορτηγά πλοία μετά την σύγκρουση

Ικαρία: Στη Μύκονο κατέπλευσαν τα φορτηγά πλοία μετά την σύγκρουση

Στη ανοιχτά της θαλάσσιας περιοχής Καλαφάτη Μυκόνου κατέπλευσαν το μεσημέρι τα δύο φορτηγά πλοία που συγκρούστηκαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στη θαλάσσια περιοχή 13 ναυτικά μίλια δυτικά της Ικαρίας, χωρίς μέχρι στιγμής να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός ή εισροή υδάτων.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα το ένα είναι φορτηγό πλοίο με σημαίας Παλάου και 21 άτομα πλήρωμα, ενώ το άλλο φέρει σημαία νήσων Μάρσαλ με 22 άτομα πλήρωμα.

Στα δύο πλοία αναμένεται να απαγορευτεί ο απόπλους προσωρινά μέχρι στην αποκατάσταση των ζημιών και επιθεώρησής του από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα.

