Επίθεση Χαμάς στο Ισραήλ: Επαναπατρίζονται οι Έλληνες

Επίσημη ενημέρωση για την επιστροφή των Ελλήνων από το Ισραήλ και τα Παλαιστινιακά Εδάφη.

Το Υπουργείο Εξωτερικών, μέσω της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ και του Γενικού Προξενείου στα Ιεροσόλυμα, εξακολουθεί να βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τους Έλληνες επισκέπτες που βρίσκονται στην περιοχή.

Από τα 149 καταγεγραμμένα άτομα, τα 81, που ήταν μέρος δύο οργανωμένων εκδρομών, βρίσκονται ήδη στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, από όπου θα πετάξουν για Αθήνα απευθείας με προγραμματισμένη πτήση της El Al στις 21:30 απόψε.

Για τους υπόλοιπους μεμονωμένους επισκέπτες καταβάλλεται προσπάθεια ώστε η επιστροφή τους να γίνει με ασφάλεια στον συντομότερο δυνατό χρόνο.

