Κοινωνία

Ταύρος: Φωτιά σε εργοστάσιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα και προκάλεσε συναγερμό στην Πυροσβεστική.

-

Συναγερμό προκάλεσε στην Πυροσβεστική η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε εργοστάσιο στην περιοχή του Ταύρου

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 02:30 σε αύλειο χώρο εργοστασίου, το οποίο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ήρας και Κασίμη Π.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στον Ισραήλ: Σοκάρει ο απολογισμός των θυμάτων

Αυτοδιοικητικές εκλογές: Τα αποτελέσματα από το ΥΠΕΣ

Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές βροχές τη Δευτέρα