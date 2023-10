Κόσμος

Επίθεση Χαμάς στο Ισραήλ: Επαναπατρίστηκαν σώοι 81 Έλληνες επισκέπτες

Τι λένε για τις δραματικές τους εμπειρίες στη Ισραήλ. Πώς θα συνεχιστεί ο επαναπατρισμός Ελλήνων.

Ανακουφισμένοι επέστρεψαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα, από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», 81 Έλλληνες επισκέπτες που ήταν μέρος δύο οργανωμένων εκδρομών στο Ισραήλ και στα Παλαιστιακά εδάφη. Σε δηλώσεις τους μετά την άφιξή τους, περιέγραψαν τις δραματικές στιγμές που βίωσαν από τις συγκρούσεις. Το υπουργείο Εξωτερικών, μέσω της πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ και του Γενικού Προξενείου στα Ιεροσόλυμα, εξακολουθεί να βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τους Έλληνες επισκέπτες που βρίσκονται στην περιοχή. Καθημερινά πραγματοποιούνται τρεις εμπορικές πτήσεις από το Ισραήλ στην Ελλάδα, με τις οποίες θα επιστρέψουν σταδιακά και οι υπόλοιποι μεμονωμένοι επισκέπτες. Μάλιστα, στις πτήσεις που καταφθάνουν από Ισραήλ βρίσκονται και πολλοί ξένοι υπήκοοι.

