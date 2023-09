Θεσσαλονίκη

Καταδίκη για τον φαρσέρ που απειλούσε να ανατινάξει αεροδρόμιο και νοσοκομεία

Ποια ήταν η ποινή του φαρσέρ που αναστάτωνε αεροδρόμιο και νοσοκοκομεία της Αττικής.

Σε συνολική ποινή φυλάκισης, 30 μηνών, με τριετή αναστολή, καταδικάστηκε από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης 42χρονος, υπήκοος Ρωσίας, που είχε συλληφθεί τον περασμένο Ιανουάριο για αποστολή μηνυμάτων, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με τα οποία απειλούσε για τοποθέτηση βομβών τόσο στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» των Αθηνών όσο και σε έξι νοσοκομεία της Αττικής.

«Είμαι ο ιμάμης Βλαντ Σεβελίεφ, από την οργάνωση των Ταλιμπάν. Είμαι Τατάρος Μουσουλμάνος και είμαι έτοιμος να χύσω το αίμα μου για το Ισλάμ. Υπάρχει εκρηκτική ύλη TNT και σύντομα θα υπάρξει ανατίναξη. Στο όνομα του Αλλάχ και του προφήτη Μωάμεθ πρέπει να πεθάνετε», ανέφεραν τα μηνύματα που απέστειλε ο κατηγορούμενος «φαρσέρ», όπως κατέθεσε αστυνομικός της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας Βορείου Ελλάδος, της υπηρεσίας που τον συνέλαβε στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για σοβαρή διατάραξη ομαλής λειτουργίας υπηρεσίας (κατ' εξακολούθηση), διασπορά ψευδών ειδήσεων (κατ' εξακολούθηση), απόπειρα παρακώλυσης συγκοινωνιών και απειλή τέλεσης τρομοκρατικής πράξης, όλες στην πλημμεληματική τους μορφή.

Ο ίδιος ο κατηγορούμενος δεν παρέστη στο δικαστήριο ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο. Προανακριτικά, πάντως αρνήθηκε ότι υπήρξε ο αποστολέας των επίμαχων μηνυμάτων. Είχε δηλώσει «μπλόγκερ» και απέδωσε την παραπάνω ενέργεια σε κόντρα με «youtubers», κάνοντας λόγο για εις βάρος του σκευωρία.

