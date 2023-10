Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Σπείρα ανηλίκων λήστευε επιβάτες λεωφορείων

Τα μέλη της, ηλικίας 14-16 ετών συνελήφθησαν μετά από την επίθεση τους σε 74χρονη από την οποία απέσπασαν αλυσίδα με σταυρό.

Συμμορία ανηλίκων λήστευε επιβάτες αστικών λεωφορείων στη Θεσσαλονίκη, από τους οποίους άρπαζε με σωματική βία αλυσίδες λαιμού. Ως μέλη της κατηγορούνται πέντε νεαροί, ηλικίας 14 και 16 ετών, εκ των οποίων οι τέσσερις συνελήφθησαν, ενώ ο πέμπτος ταυτοποιήθηκε.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, η συμμορία εμπλέκεται σε οκτώ περιπτώσεις ληστειών και άλλες τέσσερις περιπτώσεις κλοπών (δύο από ταξί κι άλλες δύο από αστικά λεωφορεία σε συνθήκες συνωστισμού). Η φερόμενη δράση των μελών της ξεκίνησε τον περασμένο Ιούλιο.

Οι ανήλικοι συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι, όταν με χρήση σωματικής βίας απέσπασαν μία αλυσίδα με σταυρό από 74χρονη επιβάτιδα λεωφορείου, όταν το όχημα έκανε στάση στον σταθμό των ΚΤΕΛ, στην Μενεμένη.

Η πράξη τους καταγγέλθηκε στην Άμεση Δράση και στην περιοχή έφτασαν αστυνομικοί που τους εντόπισαν. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

