Εκλογές - Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι που μοίραζαν σταυρωμένα ψηφοδέλτια

Οι δύο κατηγορούμενοι ζήτησαν και πήραν αναβολή από το δικαστήριο. Τι ισχυρίστηκαν.

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι που παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης με την κατηγορία της παραβίασης της εκλογικής νομοθεσίας, έπειτα από καταγγελία ότι παρέδωσαν από ένα ψηφοδέλτιο σε εκλογείς που προσέρχονταν να ψηφίσουν στις χθεσινές εκλογές. Οι δύο κατηγορούμενοι ζήτησαν και πήραν αναβολή από το δικαστήριο και κατόπιν ήρθη η κράτησή τους.

Πρόκειται για 59χρονο εν ενεργεία δημοτικό σύμβουλο και 62χρονο, οι οποίοι κατήλθαν στις δημοτικές εκλογές με τον ίδιο συνδυασμό, για τον κεντρικό δήμο της Θεσσαλονίκης. Αμφότεροι έγιναν αντιληπτοί από εκλογικούς αντιπροσώπους άλλου συνδυασμού (έξω από εκλογικό κέντρο της Τριανδρίας) και ακολούθησε καταγγελία στην Αστυνομία.

Η καταγγελία για τον δεύτερο ανέφερε, μάλιστα, ότι προτού παραδώσει το ψηφοδέλτιο έβαλε έναν σταυρό.

Όπως έγινε γνωστό, αρνούνται την κατηγορία και προανακριτικά φέρεται να ισχυρίστηκαν ότι παρέδωσαν το ψηφοδέλτιο (ένα ο καθένας) σε γνωστά τους άτομα, όταν εκείνοι τους πλησίασαν και τους το ζήτησαν. Ο εν ενεργεία δημοτικός σύμβουλος -κατά πληροφορίες- απολογήθηκε ότι επρόκειτο για ψηφοδέλτιο της Περιφέρειας.

