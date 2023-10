Life

“The 2NightShow”: οι εκλεκτοί καλεσμένοι της Δευτέρας (εικόνες)

Δευτέρα με... "άρωμα γυναίκας" στο πλατό του "The 2night Show".

Απόψε, Δευτέρα 9 Οκτωβρίου, στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο πλατό του «The 2NightShow» την Κατερίνα Λέχου. Η αγαπημένη ηθοποιός, που φέτος πρωταγωνιστεί στη «Μάγισσα» του ΑΝΤ1, μιλάει για τον ρόλο της Δαμιανής, μιας δυναμικής γυναίκας που μοιράζεται τον άντρα της με τη σύγκριά του. Χρειάζεται να έχει ταλέντο ένας ηθοποιός; Γιατί νιώθει πάντα σαν «πρωτάκι» στις δουλειές της; Γιατί άργησε να ενηλικιωθεί και γιατί δεν θέλει να είναι μέρος του «όχλου»; Τέλος, η Κατερίνα Λέχου μιλάει με αγάπη για τον σύζυγό της, με τον οποίο είναι μαζί 16 χρόνια, και για το πώς φροντίζουν να είναι δυνατή η σχέση τους.





Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», έρχεται καλεσμένη του Γρηγόρη και η Γιούλικα Σκαφιδά. Η όμορφη ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί στη σειρά «Ψυχοκόρες» του ANT1+, λίγο πριν μπει στον τελευταίο μήνα της εγκυμοσύνης της, έρχεται στο στούντιο της εκπομπής και μας αποκαλύπτει πώς κατάφερε να πάρει μόνο 6 κιλά, γιατί δεν έχει ετοιμάσει το βρεφικό δωμάτιο του γιου της, καθώς και αν χρησιμοποιεί τη μηχανή της κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της. Τι την έκανε να πάρει την απόφαση να γίνει μητέρα; Το ντροπαλό κορίτσι, που κατάφερε να διεκδικήσει όσα ήθελε στη ζωή της, εξηγεί πώς γίνεται να πρωταγωνιστεί σε 3 τηλεοπτικές σειρές τη φετινή σεζόν.

Για 8η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2night Show»: Κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 24:00.

#The2NightShow

Συντελεστές:

Head of Production: Αντώνης Μάτσος

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

Υπεύθυνος Καλεσμένων: Μανώλης Σκοπελίτης



Δείτε το trailer:

