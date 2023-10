Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: ΟΦΗ και Αστέρας Τρίπολης στους “16”

Ο ΟΦΗ πέρασε απ’ τα Χανιά με το «αγγλικό» 5-3, δυσκολεύτηκε ο Αστέρας Τρίπολης.

Γκολ και θέαμα προσέφεραν ο ΟΦΗ και τα Χανιά στην κρητική «μάχη» της 5ης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας, με τους Ηρακλειώτες να φτάνουν εντέλει στη νίκη και στην πρόκριση με το «αγγλικό» 5-3.

Στο Δημοτικό Γήπεδο Χανίων, ο ΟΦΗ προηγήθηκε δύο φορές με δύο γκολ διαφορά, όμως οι γηπεδούχοι του έβαλαν (πολύ) δύσκολα και τον έφτασαν στα... όριά του μέχρι να μπορέσει να πάρει την πρόκριση. Στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα του Βάλντας Νταμπράουσκας προηγήθηκε με 2-0 χάρις στα γκολ των Αμπάντα (29’) και Φελίπε (43’). Τα Χανιά έφεραν το ματς στα ίσα στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου με τα γκολ των Ελευθεριάδη (50’) και Μανουσάκη (52’), όμως οι αλλαγές του Νταμπράουσκας άλλαξαν την εικόνα του αγώνα. Ο Μοσκέρα με δύο τέρματα στο 61’ και στο 65’ έκανε το 4-2, τα Χανιά μείωσαν ξανά με τον Σερβιλάκη στο 67’ για να «σφραγίσει» το τελικό 5-3 ο Ριέρα στο 79’.

Διαιτητής: Περράκης (Αθηνών)

Κίτρινες: Μαζουλουξής

Αποβολές: Μεγιάδο (83’, 2η κίτρινη)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΧΑΝΙΑ (Γιάννης Ταουσιάνης): Καλογεράκης, Νίκολιτς (81' Κατσούρι), Μαζουλουξής, Μπάτζιος, Σερβιλάκης, Τσέλιος (67' Ντίας), Τσόρνομαζ, Λεμονής (81' Μπουρσέλης), Μιούλερ (46' Ελευθεριάδης), Μανουσάκης, Μάναλης (61' Βουό).

ΟΦΗ (Βάλντας Νταμπράουσκας): Μπάουμαν, Βούρος, Πασαλίδης, Λαμπρόπουλος (71' Γιαννούλης), Λάρσον, Αμπάντα, Μεγιάδο, Γκλάζερ, Γαγιέγος (57' Ριέρα), Τοράλ (57' Μοσκέρα), Φελίπε (71' Νέιρα).

Νωρίτερα ο Αστέρας Τρίπολης τα... χρειάστηκε απέναντι στον Καμπανιακό, αλλά κατάφερε να «γυρίσει» το σε βάρος του 1-0, επικρατώντας εντέλει με 3-1 και προκρίθηκε στην 6η φάση.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 19’ με το σουτ του Πόζογλου, ωστόσο, η ομάδα της Τρίπολης κατάφερε να φέρει το ματς στα ίσα με τον Ρεγκίς στο 25’. Ο Αστέρας ανέβασε «στροφές» στο δεύτερο ημίχρονο και «καθάρισε» το ματς μέσα σε ένα πεντάλεπτο με τα γκολ των Μάντζη στο 54’ και Μιριτέλο στο 58’.

Διαιτητής: Ζαμπαλάς (Ηπείρου)

Κίτρινες: Σαρβανίδης, Γιοκούδης - Μουνάφο

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ (Ηλίας Σαπάνης): Κασαπίδης, Μπούσης, Φροσύνης, Γαρύφαλλος (65’ Προσκυνητόπουλος), Γιοκούδης, Ν. Καθάριος (65’ Μανιός), Π. Καθάριος, Νικολαΐδης, Πόζογλου (88’ Ταΐρης), Σαρβανίδης, Τόσκα (78’ Ζαννάκης).

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Ν. Παπαδόπουλος, Ατιένθα, Μπαρτόλο (46’ Μάντζης), Καστάνιο, Χουχούμης, Γκαρσία, Καλτσάς (89’ Σίτο), Μιριτέλο, Μουνάφο (77’ Αλάγκμπε), Σουρλής (83’ Βαλιέντε), Ρεγκίς (77’ Ζουγλής).

