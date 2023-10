The 2NightShow – Λέχου: Στην καριέρα μου πάντα ακολουθούσα το ένστικτo

Life

Η δημοφιλής ηθοποιός άνοιξε την καρδιά της στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και μίλησε για την προσωπική της ζωή και την καριέρα της.

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2NightShow» ήταν το βράδυ της Δευτέρας 9 Οκτωβρίου η Κατερίνα Λέχου. Η αγαπημένη ηθοποιός, που φέτος πρωταγωνιστεί στη «Μάγισσα» του ΑΝΤ1, μίλησε για τον σύζυγό της, με τον οποίο είναι μαζί 16 χρόνια, αλλά και για το τίμημα που πλήρωσε, επειδή άργησε να φύγει από το σπίτι των γονιών της και την οικογενειακή θαλπωρή.

«Όταν ήμουν υπό τη σκέπη της οικογένειάς μου, αυτό είχε ένα μεγάλο τίμημα γιατί άργησα πάρα πολύ να ενηλικιωθώ και να ανδρωθώ. Αλλά εντάξει πλήρωσα αυτό το τίμημα. Θα ήθελα να είχα ενηλικιωθεί στην ώρα μου κι όχι τόσο αργά. Έφυγα 34-35 χρονών από το σπίτι. Είναι πολύ αργά, δεν είναι σωστό, δεν είναι υγιές» ανέφερε η Κατερίνα Λέχου.

«Για να μην κάνω συμβιβασμούς και να μπορώ να λέω όχι. Θα έπρεπε να φύγω νωρίτερα και να έχω το θάρρος να εξασφαλίσω αυτά τα λεφτά με έναν άλλο τρόπο. Δεν θα έκανα πράγματα που δεν μου άρεσαν, άρα θα έκανα μία άλλη δουλειά. Αλλά αυτή η λύση με βόλευε, ήταν πιο εύκολη με τις δυσκολίες της όμως γιατί σου στερούνται πράγματα. Όταν έφυγα από τους γονείς μου, ήμουν ένα χρόνο στο σπίτι με τις κούτες» πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, παραδέχτηκε πως κοιμάται ένα 8ωρο, ακολουθεί καλή διατροφή και γυμνάζεται για να διατηρεί το καλλίγραμμο κορμί της.

Αναφερόμενη στην προσωπική της ζωή, η Κατερίνα Λέχου τόνισε ότι: «Έχω αντίσταση στα πράγματα. Δεν κάνω κάτι, αν δεν το θέλω, προσπαθώ να είμαι ο εαυτός μου. Στην καριέρα μου πάντα ακολουθούσα το ένστικτό μου χωρίς να κάνω εκπτώσεις. Το μυστικό που είμαι 16 χρόνια με τον σύζυγό μου είναι ότι και οι δύο δεν σταματήσαμε ποτέ να φροντίζουμε τη σχέση μας. Πιστεύω στο κακό μάτι, είναι ενέργεια. Θα μπορούσε κάτι να πάει στραβά από κακό μάτι. Ενέργειες υπάρχουν γύρω μας, σημασία έχει πόσο ισχυροί είμαστε για να οχυρωθούμε».

Αναφερόμενη στα περιστατικά βίας, η αγαπημένη ηθοποιός ανέφερε πως «μετά τον εγκλεισμό υπάρχει βία. Σαν να σιγόβραζε μια χύτρα και να έφυγε ξαφνικά το καπάκι. Βλέπεις μία εκ βαθέων αγριότητα. Κάποιος σκοτώνει για ένα πάρκινγκ. Η αλήθεια είναι ότι πιεστήκαμε και πιεζόμαστε, γίνονται τόσα πράγματα, αλλά αν όλα αυτά δεν μας κάνουν πιο ανθρώπους αλλά μας κάνουν τέρατα τότε ο δρόμος δεν είναι καλός».

