Κόσμος

ΕΕ - Μεταναστευτικό: θεαματική η αύξηση αιτήσεων ασύλου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσες αιτήσεις κατατέθηκαν τα πρώτα τρίμηνα του 2023. Ποιο κράτος κατέγραψε την μεγαλύτερη αύξηση.

-

Πάνω από 800.000 αιτήσεις για τη χορήγηση ασύλου καταχωρίστηκαν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Νορβηγία και στην Ελβετία μέχρι τον Οκτώβριο, σύμφωνα με αριθμούς του Οργανισμού της ΕΕ για το Άσυλο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σήμερα.

Ο αριθμός αυξήθηκε αλματωδώς από το αντίστοιχο διάστημα του 2022 και είναι ο υψηλότερος από το 2016, σύμφωνα με το σημερινό φύλλο της εφημερίδας Die Welt, που έχει στη διάθεσή της στοιχεία του ΟΕΕΑ.

Στα 29 κράτη κατατέθηκαν 801.459 αιτήσεις για τη χορήγηση ασύλου από την 1η Ιανουαρίου ως την 3η Οκτωβρίου.

Τις πιο θεαματικές αυξήσεις κατέγραψαν η Λετονία (+168%) και η Εσθονία (+119%), γεγονός που αποδίδεται στην αύξηση των μεταναστευτικών ροών μέσω Λευκορωσίας.

Η Γερμανία κατέγραψε την τρίτη μεγαλύτερη αύξηση (+74%) σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο της περασμένης χρονιάς.

Στους αντίποδες, τις μεγαλύτερες μειώσεις κατέγραψαν η Δανία (–56%), η Μάλτα (–54%), η Κύπρος (–52%) και η Αυστρία (–41%).

Η χώρα όπου υποβλήθηκαν μακράν οι λιγότερες αιτήσεις για τη χορήγηση ασύλου μέχρι στιγμής είναι η Ουγγαρία (26).

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο δυστύχημα στην Παλαιά Εθνική οδό Τριπόλεως - Κορίνθου

Πόλεμος στο Ισραήλ - Λευκός Οίκος: Οι ΗΠΑ δεν θα αναπτύξουν χερσαίες δυνάμεις στην περιοχή



The 2NightShow – Λέχου: Στην καριέρα μου πάντα ακολουθούσα το ένστικτο