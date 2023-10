Κοινωνία

Δολοφονία στην Λούτσα: προφυλακιστέοι οι δύο Τούρκοι

Τον δρόμο για τη φυλακή, είδαν οι δύο Τούρκοι για την εξαπλή δολοφονία στην Αρτέμιδα, μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους.

-

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο Τούρκοι υπήκοοι, που συνελήφθησαν ως εμπλεκόμενοι στην φονική ενέδρα κατά των έξι συμπατριωτών τους, στις αρχές Σεπτεμβρίου στην Αρτέμιδα.

Οι δύο κατηγορούμενοι, 32 και 28 ετών, οι απολογίες των οποίων ξεκίνησαν στις δύο χθες το μεσημέρι και ολοκληρώθηκαν σήμερα μετά τα μεσάνυχτα, φέρονται να ήταν ανάμεσα στην ομάδα των εκτελεστών που διέπραξαν την μαζική δολοφονία των συμπατριωτών τους στους οποίους στήθηκε ενέδρα.

Μετά τις απολογίες, ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν προσωρινά κρατούμενους τους δύο αλλοδαπούς οι οποίοι είναι αντιμέτωποι με κατηγορητήριο που αφορά ανθρωποκτονία κατά συρροή και κατά συναυτουργία και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο κατηγορούμενοι, που απολογήθηκαν χωρίς να καταθέσουν γραπτό υπόμνημα, αρνούνται ότι συμμετείχαν στην μαζική δολοφονία.

Όσον αφορά τον 32χρονο κατηγορούμενο, στον οποίο αποδίδεται ότι οδήγησε σκόπιμα τα έξι θύματα στο σημείο της δολοφονικής ενέδρας, φέρεται να αρνήθηκε ενώπιον του δικαστικού λειτουργού πως στράφηκε εναντίον τους. Ο κατηγορούμενος σύμφωνα με πληροφορίες αποδέχεται ότι ήταν ο οδηγός του μπλε αυτοκινήτου με τις γερμανικές πινακίδες που βρέθηκε στο σημείο της επίθεσης, αλλά αρνείται ότι δολοφόνησε τους έξι, ισχυριζόμενος πως ήταν φίλοι του. Μεταξύ των εγγράφων που φαίνεται να προσκόμισε προς επίρρωση των ισχυρισμών του, επικαλέστηκε και την έκθεση της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών που αναφέρει πως δεν εντοπίστηκαν στα ρούχα του ίχνη πυρίτιδας.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος φέρεται να είπε πως δεν γνωρίζει κανένα από τα θύματα, ενώ αρνείται την παρουσία του στο σημείο της μαζικής δολοφονίας.

