Ισραήλ: Ολοκληρώνεται ο επαναπατρισμός των Ελλήνων επισκεπτών

Ολοκληρώνεται ο επαναπατρισμός των Ελλήνων επισκεπτών από το Ισραήλ, ενώ προγραμματίστηκε και ειδική πτήση για τους Έλληνες κατοίκους Ισραήλ.

Εξασφαλίστηκε για σήμερα η επιστροφή από το Ισραήλ 90 συμπολιτών μας με πτήση της El-Αl 90, και με τον τρόπο αυτό ολοκληρώνεται ο επαναπατρισμός όλων των Ελλήνων επισκεπτών στην περιοχή, ενημερώνει με ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών.

Επίσης, το υπουργείο Εξωτερικών γνωστοποιεί ότι για αύριο, 11 Οκτωβρίου, έχει προγραμματιστεί ειδική, ναυλωθείσα από το υπουργείο, πτήση για την επιστροφή και Ελλήνων κατοίκων του Ισραήλ που επιθυμούν τον επαναπατρισμό τους.

Το υπουργείο Εξωτερικών, όπως τονίζει στην ανακοίνωσή του, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να επιστρέψουν ασφαλείς στη χώρα μας όσοι Έλληνες της περιοχής το επιθυμούν.

