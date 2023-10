Κόσμος

Πόλεμος στο Ισραήλ: κλιμακώνονται οι επιθέσεις, αυξάνονται οι νεκροί (βίντεο)

Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στην Μέση Ανατολή. Αυξάνεται η λίστα των νεκρών.

Ο απολογισμός των θυμάτων των επιθέσεων του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο έδαφος του Ισραήλ δεν σταματά να γίνεται ολοένα πιο βαρύς: πλέον έφθασε τους τουλάχιστον 1.200 νεκρούς, επιβεβαίωσε σήμερα ο αντισυνταγματάρχης Τζόναθαν Κόνρικους, εκπρόσωπος του Τσαχάλ (του ισραηλινού στρατού), με βίντεο που μεταφόρτωσε στο X (το πρώην Twitter).

Νωρίτερα, ο στρατός ανέφερε πως οι νεκροί «ξεπέρασαν τους 1.000», ενώ άλλοι 2.800 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

«Έχουμε υποστεί εξαιρετικά βαριές απώλειες», συνόψισε ο αντισυνταγματάρχης Κόνρικους αναφερόμενος στην επίθεση, την πιο πολύνεκρη από ιδρύσεως κράτους.

Ακόμη 50 άνθρωποι θεωρείται επισήμως πως είναι «όμηροι» ή «αγνοούμενοι» στη Λωρίδα της Γάζας, κατά τις αρχές του Ισραήλ.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία συνέχισε να σφυροκοπεί τη Λωρίδα της Γάζας, πλήττοντας πάνω από 200 στόχους.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον 900 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και άλλοι 4.600 έχουν τραυματιστεί από το Σάββατο, με άλλα λόγια οι νεκροί συνολικά είναι πάνω από 2.000, ενώ το ισραηλινό επιτελείο ετοιμάζεται να διατάξει χερσαία επιχείρηση στον θύλακα.

Οβίδες από τη Συρία έπληξαν τα υψίπεδα του Γκολάν

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε απόψε πως οβίδες από τη Συρία έπληξαν μη κατοικημένη περιοχή στο προσαρτημένο τμήμα των υψιπέδων του Γκολάν, χωρίς να αναφερθούν ζημιές ή τραυματισμοί.

Το ισραηλινό πυροβολικό ανταπέδωσε τις βολές, στοχεύοντας την τοποθεσία από όπου ερρίφθησαν οι οβίδες, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση.

Δεχθήκαμε πυραυλικές επιθέσεις από το έδαφος της Συρίας, λέει ο ισραηλινός στρατός

Το βράδυ της Τρίτης, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι ένας αριθμός βλημάτων εκτοξεύθηκε από το τη Συρία προς το Ισραήλ και ότι ορισμένα από αυτά έπεσαν σε ανοικτές περιοχές στο ισραηλινό έδαφος. Ο στρατός ωστόσο δεν παρείχε περαιτέρω λεπτομέρειες για τυχόν ζημιές ή απώλειες. Μονάχα ότι απάντησε με πυρά του πυροβολικού.

Μπαιντεν: Οι επιθέσεις της Χαμάς κατά του Ισραήλ αντιπροσωπεύουν το "απόλυτο κακό"

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε την Τρίτη ότι η επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ήταν μια "πράξη απόλυτου κακού".

"Αυτό είμαι μια πράξη απόλυτου κακού", δήλωσε ο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια ομιλίας του στον Λευκό Οίκο, προσθέτοντας ότι τουλάχιστον 14 Αμερικανοί σκοτώθηκαν στην επίθεση που άφησε πίσω της εκατοντάδες νεκρούς. Αμερικανοί πολίτες είναι μεταξύ αυτών που κρατούνται από τη Χαμάς μετά την επίθεσή της, πρόσθεσε.

Απάντηση Χαμάς σε Μπάιντεν

Η Χαμάς χαρακτήρισε «εμπρηστικά» τα σχόλια του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν. «Αυτές οι παρατηρήσεις είναι μια προσπάθεια συγκάλυψης των εγκλημάτων και του τρόμου της σιωνιστικής κυβέρνησης», αναφέρει σε δήλωση στην ιστοσελίδα της η Χαμάς που ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας.

