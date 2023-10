Life

“The 2NightShow” - Ναυπλιώτου: Η υποκριτική και ο ρόλος του Κούρκουλου (βίντεο)

Η αγαπημένη ηθοποιός σε μία σπάνια συνέντευξη στο "The 2Night Show" και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου συνάντησε για πρώτη φορά στο «The 2Night Show» τη Μαρία Ναυπλιώτου.

Η αγαπημένη ηθοποιός σε μία σπάνια συνέντευξη εξηγεί γιατί την ενοχλούσε στο παρελθόν το θέμα της ομορφιάς, μιλάει με αγάπη για την τηλεόραση, που την έκανε γνωστή στο ευρύ κοινό, και για τη δυσκολία της να τη συνδυάζει με το θέατρο.

Γιατί έπρεπε να αφήσει τον χορό για την υποκριτική; Ποιος την παρότρυνε να ασχοληθεί με την τηλεόραση και το σινεμά; Γιατί προτίμησε τους ρόλους ρεπερτορίου στο θέατρο και έβαλε στην άκρη τη δημοσιότητα και τα χρήματα; Τέλος, η Μαρία Ναυπλιώτου εξηγεί γιατί πέρασε δύσκολα, όταν υποδύθηκε τη Μαρία Κάλλας, και γιατί η παράσταση «Φιλουμένα Μαρτουράνο», που πρωταγωνιστεί φέτος, έχει ξεχωριστή θέση στη καρδιά της.

«Όταν ήμουν μικρή με ενοχλούσε το θεμα της ομορφιάς και αργότερα κατάλαβα ότι πρέπει να εκτιμάς και να χαίρεσαι όταν σου λένε όμορφα πράγματα», είπε.

Και συνέχισε: «Την αγαπάω πάρα πολύ την τηλεόραση. Βγήκα από την τηλεόραση στην «Αίθουσα του Θρόνου». Επειδή είμαι παιδί του θέατρου είναι η μεγάλη μου αγάπη και αυτός είναι ο λόγος που δεν μπορώ να κάνω συχνά τηλεόραση. Είναι δύσκολο να κάνεις και τα δύο συχνά».

Γεννήθηκε στην Αθήνα αλλά οι μνήμες από τα καλοκαίρια της έχουν μόνο ξέγνοιαστες στιγμές στην Κρήτη τον τόπο καταγωγής της μητέρας της. «Η μητέρα μου δεν ήταν αυστηρή, ήταν δίκαιη. Όταν ήμουν πιο μικρή ήμουν πιο αυστηρή με τον εαυτό μου, τώρα έχω αρχίσει να με φροντίζω καλύτερα».

Από χορεύτρια δεκαετής εμπειρίας πέρασε στην υποκριτική και αυτό γιατί ήθελε να εξασφαλίσει το μέλλον της δεδομένου ότι οι χορευτές έχουν σύντομη καριέρα. Σημαντικό ρόλο στη σταδιοδρομία της έπαιξε ο Νίκος Κούρκουλος ο οποίος παρότι δεν είχε καμία παρουσία στο θέατρο της άνοιξε τις πόρτες του Εθνικού. Αν και η τύχη της τα έφερε όλα κατ΄ευχήν η ίδια δεν πήρε ποτέ τίποτα ως δεδομένο και πάντα ήταν προσγειωμένη.

«Είχα δει ανθρώπους να καταστρέφονται από αλαζονεία και ασυνέπεια. Όταν μπήκα στο θέατρο ήμουν προσηλωμένη στον στόχο μου. Ονειρευόμουν πιο πολύ να παίξω στην Επίδαυρο, να παίξω ρόλους ρεπερτορίου δεν ονειρευόμουν τη δημοσιότητα και τα χρήματα».