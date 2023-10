Κοινωνία

Κυψέλη: Διάρρηξη με ριφιφί σε φαρμακείο (εικόνες)

Πώς κατάφεραν οι δράστες να "εισβάλλουν" στο φαρμακείο και τι άρπαξαν.

Στόχος διαρρηκτών έγινε τα ξημερώματα της Τετάρτης φαρμακείο επί της οδού Κύπρου στην περιοχή της Κυψέλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες στις 03:50 σω παρακείμενου κτηρίου προχώρησαν σε ριφιφί και κατάφεραν να αποσπάσουν την ταμειακή μηχανή που περιείχε άγνωστο χρηματικό ποσό.

Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο, διαπίστωσαν τη μέθοδο που είχαν χρησιμοποιήσει διαρρήκτες και αξιοποιώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας επιχειρούν να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν τους δράστες.

