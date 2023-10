Κοινωνία

Αυτοδιοικητικές εκλογές - Σχολεία: Ποια θα κλείσουν για τον β' γύρο

Σε ποιες περιοχές θα είναι κλειστά τα σχολεία την προσεχή Παρασκευή και τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου.

Από το υπουργείο Παιδείας ανακοινώνονται τα σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα, ενόψει των επαναληπτικών Περιφερειακών και Δημοτικών εκλογών την Κυριακή 15 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο, σε όλες τις περιοχές της χώρας που θα διεξαχθούν επαναληπτικές Περιφερειακές ή Δημοτικές εκλογές την Κυριακή 15 Οκτωβρίου τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου και την Δευτέρα 16 Οκτωβρίου.

