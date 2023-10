Πολιτική

Πτωχός στον ΑΝΤ1: Έχουμε ξεκάθαρο όραμα και στόχους για την Πελοπόννησο

Ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου μίλησε για το πρόγραμμα του και μεταξύ άλλων για τον πρωτογενή τομέα, το δημογραφικό, την απολιγνιτοποίηση και τα αντιπλημμυρικά έργα.

Ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός που πρώτευσε με ποσοστό 42,61% στον πρώτο γύρο των εκλογών και θα αναμετρηθεί στον δεύτερο γύρο με τον Πέτρο Τατούλη που έλαβε ποσοστό 31,86%, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

«Ο πρωτογενής τομέας είναι από τους βασικούς πυλώνες του προγράμματος μας», υπογράμμισε απαντώντας στο ερώτημα για το πώς στοχεύει να ενισχύσει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της Πελοποννήσου. «Έχουμε πρόβλημα με το νερό και γι αυτό θα δώσουμε προτεραιότητα στη διαχείριση των υδάτινων πόρων και σε νέα έργα. Επίσης θα δοθεί έμφαση σε νέα προγράμματα που θα βελτιστοποιήσουν και θα αυξήσουν την παραγωγικότητα», συμπλήρωσε.

«Το δημογραφικό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και θα το επιδιώξουμε με δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την προσέλκυση επενδύσεων, αλλά και την ενίσχυση των υφισταμένων», ανάφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Πτωχός αναφέρθηκε και στα προβλήματα που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή, τονίζοντας πως είναι απαραίτητος ο επανασχεδιασμός και ο εκσυγχρονισμός των αντιπλημμυρικών έργων.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στην απολιγνιτοποίηση που καθυστερεί στην Μεγαλόπολη, «η οποία θα πρέπει να προχωρήσει με ταχύτερα βήματα».

Ο κ. Πτωχός κάλεσε τους ψηφοφόρους να εμπιστευτούν τον ίδιο και τον συνδυασμό τους στις εκλογές της Κυριακής, υπογραμμίζοντας ότι έχουμε ξεκάθαρο όραμα και στόχους για την Πελοπόννησο και θέλουμε να την κάνουμε Περιφέρεια – πρότυπο».

