Ομαδικός βιασμός 13χρονης σε αυλή σχολείου της δυτικής Αττικής

Η συγκλονιστική κατάθεση του κοριτσιού και η σύλληψη ενός εκ των δραστών που κατέγραψε τις φρικαλεότητες με το κινητό του τηλέφωνο και τις διαμοίρασε σε συμμαθητές του θύματος.

Όλες οι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες από το σκηνικό του ομαδικού βιασμού 13χρονης μαθήτριας στους χώρους σχολείου της δυτικής Αττικής από συμμαθητές της, ξεδιπλώνονται μέσα από την κατάθεση που έδωσε το κοριτσάκι στους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ.

Το παιδί σε άθλια κατάσταση και με δάκρυα στα μάτια, περιέγραψε λεπτό προς λεπτό το χρονικό της φρίκης, που σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε σε σχολείο της δυτικής Αττικής από τους τρεις ανήλικους ηλικίας 14, 15 και 17ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν και διώκονται για τα αδικήματα του «βιασμού κατά συναυτουργία» και «πορνογραφίας ανηλίκων κατ’ εξακολούθηση», καθώς το θράσος τους ήταν τέτοιο, που τραβούσαν σε βίντεο την απεχθή τους πράξη και το μοίρασαν για να διασύρουν το θύμα τους, σύμφωνα με το newsit.gr.

Το παιδί, στην κατάθεση που έδωσε στους αξιωματικούς του Τμήματος Παραβατικότητας Ανηλίκων, της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Ασφάλειας Αττικής, ανέφερε πως τα τρία αγόρια, ηλικίας 14, 15 και 17 ετών, έβαλαν σε εφαρμογή το άθλιο σχέδιο τους στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Όπως είπε, οι τρεις τους και το κοριτσάκι συναντήθηκαν στο προαύλιο χώρο του Γυμνασίου της δυτικής Αττικής και την απομόνωσαν σε ένα σημείο, όπου δεν υπήρχε ορατότητα από συμμαθητές και καθηγητές. Όλα όσα ακολούθησαν είναι ανατριχιαστικά.

Όπως είπε η μαθήτρια, οι τρεις την εξανάγκασαν σε πεολειχία, χωρίς το παιδί να έχει συναινέσει σε αυτή την πράξη. Μάλιστα, ο ένας εκ των ανήλικων, ηλικίας 14 ετών, επανέλαβε την ενέργεια αυτή, αποτυπώνοντας το σκηνικό σε βίντεο.

Απίστευτο είναι ότι ο 14χρονος, το υλικό που είχε τραβήξει με το κοριτσάκι, τις επόμενες μέρες φρόντισε να το μοιράσει, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη δικογραφία, στο ευρύτερο φιλικό περιβάλλον της ανήλικης.

Η μαθήτρια βυθισμένη στο φόβο και στην ντροπή για όλα όσα της είχαν συμβεί αποφάσισε να ανοίξει το στόμα της και να καταγγείλει στις αρχές το μαρτύριο, που βίωσε και εξακολουθεί να βιώνει μετά τον διασυρμό, ενώ ο 14χρονος μετά την καταγγελία εντοπίστηκε στην περιοχή των άνω Λιοσίων από τους αστυνομικούς και μετεφέρθη στη ΓΑΔΑ.

Στα γραφεία του 8ου ορόφου του μεγάρου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, η προσαγωγή του 14χρονου μετατράπηκε σε σύλληψη, καθώς οι αξιωματικοί του Ανηλίκων κατά την ερευνά στο κινητό τηλέφωνο, έμειναν εμβρόντητοι, με όλα όσα αντίκρισαν.

Μέσα υπήρχαν αποθηκευμένα βίντεο και εικόνες με υλικό παιδικής πορνογραφίας, με αποτέλεσμα το κινητό να κατασχεθεί και να σταλεί Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ, προκειμένου να γίνει φύλλο και φτερό, ενώ αυτό που προσπαθούν να διαπιστώσουν οι αστυνομικοί είναι αν και άλλα κοριτσάκια έχουν πέσει θύματα αυτής της διεστραμμένης άγουρης παρέας.

