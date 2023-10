Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στη Βραυρώνα

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Βραυρώνα κι έγινε αισθητός στην Αττική.

Σεισμός μεγέθους 3,7 ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 6:30 το πρωί της Παρασκευής στη Βραυρώνα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών.

Σύμφωνα με την Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού, το επίκεντρο του σεισμού ήταν στα 7χλμ ανατολικά της Βραυρώνας και το εστιακό βάθος στα 5χλμ.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στην Αττική.

