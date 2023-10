Κόσμος

Ισραήλ: Παραιτήθηκε με αιχμές η Υπουργός Διπλωματίας

Ποιες αιτίες επικαλέστηκε για την παραίτησή της και ποια η κριτική της στους χειρισμούς της κυβέρνησης Νετανιάχου.

Η υπουργός Δημόσιας Διπλωματίας Distel Atbaryan την Πέμπτη το βράδυ παραιτήθηκε από τη θέση της, ισχυριζόμενη ότι το υπουργείο της απογυμνώθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου της Γάζας από τις ελάχιστες εξουσίες που του δόθηκαν, όταν συγκροτήθηκε στις αρχές του έτους.

Με ένα tweet η Distel Atbaryan σημειώνει ότι η κυβέρνηση εξουσιοδότησε το υπουργείο Διασποράς και το υπουργείο Εξωτερικών να αποφασίζουν από κοινού τη δημόσια διπλωματία του Ισραήλ στο εξωτερικό, καθιστώντας το δικό της υπουργείο περιττό ή όπως διαφορετικά το έθεσε, "σπατάλη δημόσιου χρήματος".

Είχε ευρέως σχολιαστεί ότι το υπουργείο της Distel Atbaryan στερείτο πραγματικών αρμοδιοτήτων, και ότι ουσιαστικά αποτελείτο μόνο από το γραφείο της υπουργού. Η ίδια επιχείρησε αρκετές φορές να διορίσει γενικό διευθυντή και απέτυχε, ενώ η επικοινωνιακή παρουσία του υπουργείου της –βίντεο, καθώς επίσης αναρτήσεις στα αγγλικά με τη θέση της κυβέρνησης σε θέματα όπως η δικαστική αναμόρφωση- επικρίθηκαν ως πρόχειρα και καθυστερημένα σχετικά με την επικαιρότητα της στιγμής στην οποία δημοσιεύονταν.

