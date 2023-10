Πολιτική

Πτωχός κατά Τατούλη: Σημασία έχει να αγωνιζόμαστε χωρίς λαϊκισμό

Τι ανέφερε ο υποψήφιος για την Περιφέρεια Πελοποννήσου και ποια στοχοθεσία έθεσε για την περιοχή, αν εκλεγεί.

Ιδιαίτερα αισιόδοξος για την αναμέτρηση της Κυριακής δήλωσε την Παρασκευή στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη «Καλημέρα Ελλάδα», ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός.

Ο κ. Πτωχός επισήμανε ότι η περιφέρειά του μικραίνει σε πληθυσμό και μεγαλώνει σε μέσο όρο ηλικίας κατοίκων και στόχος του είναι να αντιστρέψει τους όρους, να μπει η περιφέρεια σε αναπτυξιακή τροχιά, να ενισχυθούν οι υπαρκτές επενδύσεις, να προσελκυστούν νέες, και να ανοίξουν πολλές νέες και καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, όχι μόνο σε για εργατικό, αλλά και για επιστημονικό προσωπικό.

Αναφορικά με τον αντίπαλό του Πέτρο Τατούλη, ανέφερε ότι τον σέβεται, πλην όμως ότι σημασία έχει ο εκλογικός αγώνας να δίνεται με αξιοπρέπεια και ήθος και χωρίς λάσπη, λαϊκισμό και τοξικότητα, χαρακτηριστικά τα οποία καταλόγισε στον ανθυποψήφιό του.

Τέλος μιλώντας για το δικό του συνδυασμό σημείωσε ότι συγκεντρώνει άτομα προερχόμενα από πολλούς πολιτικούς χώρους και ότι εμφορείται από πνεύμα ομαδικό και διάθεση συνεργασίας, χαρακτηριστικά τα οποία όπως υπογράμμισε κάνουν τη διαφορά στην αυτοδιοίκηση.

Παρακολουθήστε τη συνολική παρουσία του κ. Πτωχού:

