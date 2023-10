Γαλλία: Φανατικός ισλαμιστής μαχαίρωσε εκπαιδευτικό σε σχολείο - Επί τόπου ο Μακρόν (βίντεο)

Κινητοποίηση των γαλλικών αρχών. Δείτε τι φώναζε ο δράστης προχωρώντας στην πράξη του.

Ένας άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι σκότωσε σήμερα το πρωί έναν εκπαιδευτικό και τραυμάτισε σοβαρά δύο άτομα σε λύκειο της Αράς, στη βόρεια Γαλλία, ανακοίνωσε πηγή της αστυνομίας.

Το BFM TV μετέδωσε ότι ο δράστης συνελήφθη, πληροφορία που επιβεβαίωσαν και οι τοπικές αρχές.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε πλέον τις πληροφορίες μέσων ενημέρωσης ότι ο δράστης φώναξε "Αλάχου Άκμπαρ" (Ο Θεός είναι Ύψιστος).

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν δήλωσε ότι η επιχείρηση της αστυνομίας στο σχολείο βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μεταβαίνει στον τόπο της δολοφονίας.

