Οικονομία

Νοθεία καυσίμων: κύκλωμα με διεθνή δράση εξάρθρωσε η Αστυνομία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που και πως δρούσαν τα μέλη της σπείρας. Εντοπίστηκαν δεκάδες τόνοι υγρών διαλυτών. Κατασχέθηκαν 4 βυτιοφόρα. "Σφραγίστηκε" πρατήριο καυσίμων.

-

Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εισήγαγε από την Βουλγαρία χημικούς διαλύτες, για τη νόθευση υγρών καυσίμων.

Έγιναν 3 συλλήψεις, κατασχέθηκαν πάνω από 29 τόνοι μείγματος χημικών διαλυτών και 4 βυτιοφόρα.

Στην δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 8 άτομα.

Εντοπίστηκε αποθήκη στη Δυτική Αττική όπου αποθηκεύονταν παράνομα χημικοί διαλύτες.

Οι διαφυγόντες φόροι, δασμοί και λοιπές επιβαρύνσεις ξεπερνούν τις 43.000 ευρώ.

Από την ΑΑΔΕ "σφραγίσθηκε" εμπλεκόμενο πρατήριο υγρών καυσίμων, για παραποίηση μηχανισμών εισροών - εκροών.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας:

"Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας εξαρθρώθηκε κύκλωμα, τα μέλη του οποίου εισήγαγαν από τη Βουλγαρία χημικούς διαλύτες, τους αναμείγνυαν με καύσιμα και στη συνέχεια προέβαιναν στην περαιτέρω διάθεσή τους μέσω δύο πρατηρίων καυσίμων σε περιοχές της Αττικής.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν -3- μέλη του κυκλώματος (60, 32 και 19 ετών) και σε βάρος τους καθώς και σε βάρος ακόμη -8- ατόμων, σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και των νομοθεσιών για τη ρύθμιση της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών καθώς και περί ανταγωνισμού.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας που ακολούθησε υπό το συντονισμό του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ.), διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο κύκλωμα εισήγαγε χημικούς διαλύτες από τη Βουλγαρία και τους μετέφερε σε αποθηκευτικό χώρο σε περιοχή της Δυτικής Αττικής.

Εκεί, βυτιοφόρο υγρών καυσίμων εφοδιάζονταν με διαλύτες και μετέβαινε σε χώρο στάθμευσης στη Δυτική Αττική, όπου μετάγγιζε το υλικό σε έτερα βυτιοφόρα τα οποία στη συνέχεια εφοδίαζαν δύο πρατήρια υγρών καυσίμων σε περιοχές της Αττικής.

Πιο αναλυτικά, ο 60χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη βραδινές ώρες προχθές, Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023, σε ένα από τα ανωτέρω πρατήρια υγρών καυσίμων, τη στιγμή που εφοδίαζε δεξαμενή του πρατηρίου με χημικούς διαλύτες, τους οποίους προηγουμένως είχε εφοδιαστεί από την αποθήκη στη Δυτική Αττική, ενώ ο 32χρονος συνόδευε το βυτιοφόρο στη διαδρομή προς το πρατήριο.

Μάλιστα, για το μη εντοπισμό των παράνομων χημικών διαλυτών διαπιστώθηκε ότι είχε κατασκευαστεί ειδική ηλεκτρονική πλακέτα, η οποία εμπόδιζε την καταγραφή τους στο σύστημα εισροών –εκροών το οποίο παρακολουθείται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ενώ κατά την πώληση των νοθευμένων-λαθραίων καυσίμων δεν εκδίδονταν τα προβλεπόμενα φορολογικά παραστατικά.

Στο πλαίσιο αυτό, η Α.Α.Δ.Ε προέβη στη σφράγιση του εν λόγω πρατηρίου για την παραποίηση του συστήματος εισροών- εκροών, ενώ στο έτερο πρατήριο κλήθηκε αρμόδιο κλιμάκιο της Διεύθυνσης Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμου και ελήφθησαν δείγματα προς εξέταση της ποιότητας των καυσίμων.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ άλλων στην ανωτέρω αποθήκη και χώρο στάθμευσης, με τη συνδρομή κλιμακίων του Τελωνείου Επίβλεψης Συγκροτημάτων, της Διεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας και Μετρολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, της Διεύθυνσης Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμου και του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

29.602 λίτρα μείγματος χημικών διαλυτών,

17.470 λίτρα υγρού καυσίμου (πιθανόν πετρελαίου), άνευ παραστατικών στοιχείων κατοχής και διακίνησης,

4 βυτιοφόρα οχήματα, 2 επικαθήμενα βυτιοφόρα,

ΙΧΕ, ΙΧΦ τράκτορας, επικαθήμενο φορτηγό

3 κινητά τηλέφωνα,

23.355 ευρώ,

πλήθος πλαστικών δεξαμενών, σφραγίδων εταιρειών και ιδιόχειρων σημειώσεων.

Σημειώνεται ότι, οι διαφυγόντες φόροι, δασμοί και λοιπές επιβαρύνσεις υπολογίζονται σε 43.897,39 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή".

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Άγιος Νικόλαος: Νεκρός νεαρός οδηγός μοτοσικλέτας

Μαίρη Χρονοπούλου: Στερνό αντίο για τη μεγάλη σταρ (εικόνες)

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Η νέα Σελήνη στο Ζυγό και οι προβλέψεις του Σαββατοκύριακου (βίντεο)