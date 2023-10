Αθλητικά

Euro 2024 - Εθνική Ελλάδας: Μεγάλη νίκη κόντρα στην Ιρλανδία

Ζωντανές παραμένουν οι ελπίδες πρόκρισης για την Εθνική μας ομάδα, μετά την νίκη κόντρα στην Ιρλανδία.

Η (ποδοσφαιρική) βραδιά της 13ης Οκτωβρίου 2023 ήταν ονειρεμένη για την Εθνική ομάδα της Ελλάδας και πάνω απ΄ όλα κάθε άλλο παρά «γρουσούζικη», καθότι συνέπεσε Παρασκευή.

Με ένα σενάριο που ούτε ο Γκουστάβο Πογέτ δεν θα είχε γράψει καλύτερα η «γαλανόλευκη» ομάδα πέρασε νικηφόρα από το στάδιο «Αβίβα» του Δουβλίνου επικρατώντας της Ιρλανδίας με 2-0 (20΄ Γιακουμάκης, 45΄+4 Μασούρας) για την 7η αγωνιστική στα προκριματικά του EURO 2024, την ώρα που η Γαλλία περνούσε με 2-1 από την Άμστερνταμ και τη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» χάρη στην κλάση του Κιλιάν Μπαπέ.

Η Εθνική έφτασε στους 12 βαθμούς κι έμεινε μόνη δεύτερη στον Β΄ όμιλο αφήνοντας τρίτους τους «Οράνιε» με 9, την ώρα που οι «Μπλε» του Ντιντιέ Ντεσάν προκρίθηκαν και μαθηματικά στα τελικά φτάνοντας στους 18 βαθμούς σε έξι αγώνες. Η ομάδα του Ρόναλντ Κούμαν έχει βέβαια ένα παιχνίδι λιγότερο από το συγκρότημα του Πογέτ, με το οποίο θα αναμετρηθεί τη Δευτέρα (16/10, 21:45) στην OPAP Arena στον «τελικό» για τη δεύτερη θέση και το εισιτήριο για το EURO 2024.

Αφού αντιπαρήλθε χωρίς... τραύματα το πολύ δυνατό ξεκίνημα των γηπεδούχων, που είδαν την προσπάθεια του Σμόλμποουν να σταματάει στον Βλαχοδήμο (4΄) και το σουτ του Φέργκιουσον να αγγίζει το δεξί δοκάρι και να φεύγει άουτ, οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής έλεγξαν το ρυθμό μετά το δεκάλεπτο, κράτησαν και κυκλοφόρησαν σωστά την μπάλα και, προϊόντος του χρόνου, άρχισαν να εγείρουν απαιτήσεις.

Αφού στο 15΄ ο Νίμπεργκ άφησε να περάσει χωρίς σφύριγμα η φάση που ο Ντόχερτι κράτησε, εμφανώς, τον Γιακουμάκη στην περιοχή, ο Μπακασέτας «λαχτάρισε» τον Μπαζούνου στο 17΄ με ένα πολύ ωραίο σουτ που απέκρουσε δύσκολα ο τερματοφύλακας των Ιρλανδών.

Τρία λεπτά αργότερα όμως μάζεψε την μπάλα από τα δίχτυα του για πρώτη φορά, όταν ο Τσιμίκας κέρδισε την κόντρα από τον Ογκμπένε και με σέντρα-ασίστ έδωσε την ευκαιρία στον Γιακουμάκη να βρει την μπάλα με εξαιρετικό συγχρονισμό στο άλμα και με κεφαλιά-δυναμίτη να ανοίξει το σκορ με ένα γκολ από κλασική θέση σέντερ φορ, που τόσο είχε λείψει στα προηγούμενα παιχνίδια.

Στο 33΄ ένα εκτός περιοχής σουτ του Μπακασέτα μπλόκαρε ο Μπαζούνου και τέσσερα λεπτά πιο ύστερα η επιλογή του Πέλκα να σουτάρει αντί να πασάρει στον Μασούρα που ήταν μόνος με σχεδόν άδεια εστία στέρησε από την ελληνική ομάδα το δεύτερο γκολ σε μια ανεπανάληπτη ευκαιρία, με τον Ιρλανδό γκολκίπερ να αποκρούει σε κόρνερ.

Η ομάδα του Στίβεν Κένι φάνηκε κάπως απειλητική για πρώτη φορά μετά το 5ο λεπτό στο 45΄, με τον Βλαχοδήμο να μπλοκάρει την κεφαλιά του Ντάφι. Το πρώτο ημίχρονο, όμως, είχε κι άλλες συγκινήσεις, καθώς στις καθυστερήσεις των... καθυστερήσεων και σε υποδειγματική αντεπίθεση που ξεκίνησε από βαθιά μπαλιά του Μάνταλου στον Γιακουμάκη, γύρισμα από τα αριστερά στον Πέλκα και νέο γύρισμα αυτού στον Μασούρα, ο φορ του Ολυμπιακού έγραψε το 2-0 στο 45΄+4.

Ήταν το έκτο γκολ του Έλληνα διεθνή στα τελευταία επτά παιχνίδια της Εθνικής, ενώ με τέσσερα τέρματα ως τώρα ο Μασούρας είναι πρώτος σκόρερ του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2024.

Στο δεύτερο μισό η Εθνική επέλεξε να δώσει την μπάλα στους Ιρλανδούς και να τους περιμένει στο μισό γήπεδο. Με αυτό τον τρόπο έλεγξε το παιχνίδι, αφού οι γηπεδούχοι δεν είχαν τον παίκτη-ηγέτη ή την προσωπικότητα που θα κουβαλούσε την ομάδα.

Με φλύαρη κατοχή, οι παίκτες του Κένι δεν μπορούσαν να μπουν στην ελληνική περιοχή, εγκλωβισμένοι στην ανασταλτική λειτουργία των Ελλήνων που απείλησαν και με τρίτο γκολ στο 74΄, όταν στη σέντρα του Χατζηγιοβάννη ο Ιωαννίδης έστειλε την μπάλα με κεφαλιά ελάχιστα πάνω από το δοκάρι.

Το μοναδικό διάστημα που ένιωσε πίεση η Εθνική ήταν στο δίλεπτο από το 82ο έως το 83ο λεπτό, όταν ο Ντόχερτι με δύο κεφαλιές ανάγκασε αρχικά τον Μασούρα να διώξει λίγο πριν τη γραμμή και στη συνέχεια τον Βλαχοδήμο να επέμβει αποτελεσματικά, κρατώντας το σκορ στην τελική μορφή του.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Γκλεν Νίμπεργκ (Σουηδία)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Κόλινς - Πέλκας, Μπουχαλάκης

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΙΡΛΑΝΔΙΑ (Στίβεν Κένι): Μπαζούνου, Ντόχερτι, Σκέιλς, Κόλινς (46΄ Μάνινγκ), Ντάφι, Κούλεν, Μπράουν (70΄ Τζόνστον), Φέργκιουσον, Σμόλμποουν (70΄ Ρόμπινσον), Νάιτ, Ογκμπένε (85΄ Ίντα).

ΕΛΛΑΔΑ (Γκουστάβο Πογέτ): Βλαχοδήμος, Ρότα, Τσιμίκας, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Κουρμπέλης (64΄ Μπουχαλάκης), Μάνταλος, Πέλκας (64΄ Χατζηγιοβάννης), Μπακασέτας (87΄ Σιώπης), Μασούρας (87΄ Κουλιεράκης), Γιακουμάκης (70΄ Ιωαννίδης).

