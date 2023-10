Πολιτική

Αυτοδιοικητικές εκλογές: β' γύρος σε 6 Περιφέρειες και 84 Δήμους

Σε ποιους δήμους και περιφέρειες θα διεξαχθεί δεύτερος γύρος αυτοδιοικητικών εκλογών την Κυριακή

Από το σύνολο των 13 περιφερειών την περασμένη Κυριακή, 8 Οκτωβρίου, εξελέγη περιφερειάρχης στις 7, ενώ από τους 332 δήμους της χώρας εξελέγη δήμαρχος στους 248.

Αύριο, Κυριακή 15 Οκτωβρίου, ανοίγουν ξανά οι κάλπες των αυτοδιοικητικών εκλογών στις περιφέρειες και τους δήμους, όπου στον α' γύρο κανένας συνδυασμός δεν συγκέντρωσε πλειοψηφία με ποσοστό μεγαλύτερο του 43%. Από το σύνολο των 13 περιφερειών την περασμένη Κυριακή, 8 Οκτωβρίου, εξελέγη περιφερειάρχης στις 7, ενώ από τους 332 δήμους της χώρας εξελέγη δήμαρχος στους 248.

Ως εκ τούτου, επαναληπτικές εκλογές θα διεξαχθούν σε 6 περιφέρειες και 84 δήμους. Από τις περιφέρειες, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται η Θεσσαλία, ενώ μεταξύ των δήμων περιλαμβάνονται αυτός της Αθήνας και άλλων 27 δήμων της Αττικής, καθώς και της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας και των Ιωαννίνων.

Οι περιφέρειες και οι δήμοι όπου θα διεξαχθεί ο β' γύρος των εκλογών είναι οι εξής:

Περιφέρειες

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Βορείου Αιγαίου

Δυτικής Μακεδονίας

Θεσσαλίας

Ιονίων Νήσων

Πελοποννήσου

Δήμοι

Αγίας Παρασκευής

Αγίου Δημητρίου

Αγίου Νικολάου

Αθηναίων

Αιγάλεω

Αιγιαλείας

Ακτίου - Βόνιτσας

Αλεξανδρούπολης

Αλμυρού

Άργους - Μυκηνών

Αρριανών

Ασπροπύργου

Βύρωνος

Δάφνης - Υμηττού

Δέλτα

Δεσκάτης

Διονύσου

Δράμας

Δυτικής Αχαΐας

Δυτικής Μάνης

Ελαφονήσου

Ελευσίνας

Ερέτριας

Ζακύνθου

Ζαχάρως

Ζωγράφου

Ηγουμενίτσας

Ήλιδας

Ηλιουπόλεως

Ηρακλείου Αττικής

Ηρωικής Πόλης Νάουσας

Θερμαϊκού

Θεσσαλονίκης

Ιεράπετρας

Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

Ιλίου

Ιωαννιτών

Καβάλας

Καισαριανής

Καλαμαριάς

Καλυμνίων

Καμένων Βούρλων

Κασσάνδρας

Καστοριάς

Κοζάνης

Κορδελιού - Ευόσμου

Λήμνου

Λοκρών

Λυκόβρυσης - Πεύκης

Μεγανησίου

Μεγαρέων

Μύκης

Ναυπλιέων

Νέας Ιωνίας

Νέας Σμύρνης

Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας

Νότιας Κέρκυρας

Ξάνθης

Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Ορεστιάδας

Παιανίας

Παλαμά

Παπάγου - Χολαργού

Πατρέων

Παύλου Μελά

Πέλλας

Πεντέλης

Περάματος

Πετρουπόλεως

Πολυγύρου

Πύδνας - Κολινδρού

Πύλου - Νέστορος

Πύργου

Ραφήνας - Πικερμίου

Ρόδου

Σαρωνικού

Σκύρου

Σπάρτης

Τυρνάβου

Φιλοθέης - Ψυχικού

Χαϊδαρίου

Χαλανδρίου

Χερσονήσου

Χίου

