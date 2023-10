Life

Μαρία Κάλλας: Η Αντζελίνα Τζολί στην Ηλεία για τα γυρίσματα της ταινίας (εικόνες)

Για τα γυρίσματα της ταινίας "Μαρία Κάλλας" η Ατζελίνα Τζολί θα επισκεφθεί τη χώρα μας και συγκεκριμένα την Ηλεία. Πού θα πραγματοποιηθούν τα γυρίσματα και τι θα γίνει με την εμβληματική θαλαμηγό του Ωνάση.

Ξεκινούν τα γυρίσματα για την ταινία «Μαρία Κάλλας» στον Πύργο με πρωταγωνίστρια την Αντζελίνα Τζολί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr η μεγάλη πρωταγωνίστρια αλλά και το cast της ταινίας αναμένεται να φτάσουν στην Ηλεία, όπου και θα διαμείνουν πιθανότατα σε πολυτελές ξενοδοχείο στη Σκαφιδιά, ωστόσο περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές, καθώς όσοι έχουν ήδη έρθει ή θα έρθουν σε επαφή με το συνεργείο ή τους ηθοποιούς της ταινίας, έχουν υπογράψει αυστηρά συμβόλαια εχεμύθειας.

Τα γυρίσματα θα γίνουν και στη θρυλική θαλαμηγό, Χριστίνα Ήδη τα συνεργεία της παραγωγής στήνουν τον εξοπλισμό και τα σκηνικά στο θέατρο Απόλλων στον Πύργο, που έχει επιλεγεί από τον σκηνοθέτη για τις ανάγκες των γυρισμάτων που έχουν ξεκινήσει ήδη από το Παρίσι και θα συνεχιστούν στη Βουδαπέστη.

Η Τζολί αναμένεται να βρεθεί μαζί με τους υπόλοιπους συντελεστές της εμβληματικής παραγωγής, στην Ηλεία, και πιο συγκεκριμένα, σε Πύργο, Αμαλιάδα και Κατάκολο, τοποθεσίες στις οποίες θα πραγματοποιηθούν αρκετά από τα γυρίσματα, το διάστημα 14 με 16 Οκτωβρίου.

Πού θα γίνουν τα γυρίσματα

Σημαντικότερο σημείο, είναι βέβαια, η εμβληματική θαλαμηγός του Αριστοτέλη Ωνάση, το Christina O., που έχει ως βάση το λιμάνι του Κατακόλου και στην οποία πραγματοποιούνται ήδη πυρετώδεις προετοιμασίες.

Η επιλογή δεν είναι καθόλου τυχαία, καθώς στο θρυλικό αυτό πλοίο η σπουδαία υψίφωνος, είχε ζήσει μερικές από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής της, στο πλευρό του Ωνάση, με τον οποίον είχε μια παθιασμένη σχέση. Χαρακτηριστικές είναι οι αφηγήσεις για τις ερμηνείες που χάριζε στον αγαπημένο της, μέσα στη θαλαμηγό, στην οποία σήμερα φιλοξενούνται, προσωπικά της αντικείμενα, όπως ένα πορτραίτο, ένας χρυσός δίσκος, ερωτικές επιστολές κ.α.

Επιπλέον, σκηνές της ταινίας θα γυριστούν στο θέατρο «Απόλλων», του Πύργου, και στο Δημοτικό Θέατρο της Αμαλιάδας.

Η σούπερ σταρ Ατζελίνα Τζολί θα ενσαρκώσει την Μαρία Κάλλας, ενώ η επίσης μεγάλη σταρ Βαλέρια Γκολίνο θα έχει το ρόλο της αδερφής της Ελληνίδας ντίβας, Υακίνθης. Το ρόλο του Αριστοτέλη Ωνάση θα ενσαρκώσει ο Τούρκος ηθοποιός Haluk Bilginer.





