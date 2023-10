Αθλητικά

Basket League: Ο Άρης “παραμέρισε” τον Απόλλωνα Πατρών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποδαρικό με νίκη είχε η ομάδα της Θεσσαλονίκης στη διοργάνωση, αφού επικράτησε επί του Απόλλωνα με σχετική άνεση.

-

Την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα σημείωσε ο Άρης, που πέρασε από την Πάτρα κερδίζοντας τον Απόλλωνα με 77-70 σε αναμέτρηση για την 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Basket League.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Ρομπέρτο Γκάλινατ με 20 πόντους ενώ από 11 πόντους σημείωσαν οι Λευτέρης Μποχωρίδης και Βασίλης Τολιόπουλος.

Για τους γηπεδούχους ο Ντέσμοντ Ουάσινγκτον είχε 22 πόντους ενώ 20 πόντους πρόσθεσε ο Τι Τζέι Σταρκς.

Τα δεκάλεπτα: 13-23, 35-43, 50-63, 70-77

Οι «κιτρινόμαυροι» ήταν καλύτεροι καθόλη τη διάρκεια του αγώνα και πήραν από νωρίς προβάδισμα το οποίο διατήρησαν μέχρι το τέλος. Η ομάδα του Καστρίτη κατάφερε να προηγηθεί με διψήφιο αριθμό πόντων στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου (23-13) ενώ έφτασε να προγηγείται ακόμη και με 18 πόντους (32-14) στις αρχές του δευτέρου δεκαλέπτου. Στη συνέχεια ο Απόλλωνας ανέβασε στροφές και κατάφερε να μειώσει στους 8 πόντους (43-35) στο ημίχρονο.

Στο τρίτο δεκάλεπτο η ομάδα της Θεσσαλονίκης διατήρησε τον έλεγχο του ματς και έκλεισε την περίοδο στο +13 (63-50). Ο Άρης ήταν μπροστά στο σκορ με 71-59 στο 35΄ όταν οι γηπεδούχοι έκαναν την τελική τους αντεπίθεση καταφέρνοντας να μειώσουν στους 4 πόντους (73-69) στο 38΄. Όμως ο Απόλωνας έμεινε από δυνάμεις, οι φιλοξενούμενοι ήταν πιο ψύχραιμοι και έφτασαν στη νίκη με το τελικό 77-70.

Διαιτητές: Τσολάκος-Αγραφιώτης Ιωάν.-Τσιμπούρης

Οι συνθέσεις:

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ (Βετούλας): Γουάσινγκτον 22 (5), Σταρκς 20 (1), Σκορδίλης 1, Φιλιππάκος, Σαλούστρος, Μπλέιλοκ, Βησσαρίου 6 (2), Όσμπορν 6, Καφέζας, Γκιουζέλης 10 (3), Κογιώνης, Μουράτος 4.

ΑΡΗΣ (Καστρίτης): Σανόγκο 7 (1), Καρ 10, Μποχωρίδης 11 (1), Ντε Σόουζα 9, Γκάλινατ 20 (2), Σλαφτσάκης 6, Τολιόπουλος 11 (1), Κατσίβελης, Φίλιος, Περσίδης, Χάρελ 3 (1), Καλόγηρος.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιταλία: Νεκρό 8χρονο παιδί - Το “ρούφηξε” αντλία πισίνας

Μακρή: Τα σχολεία θα ανοίξουν χωρίς κενά

Αθηνών – Κορίνθου: “Αυτοσχέδια η εκκένωση”, λέει εγκλωβισμένος οδηγός (βίντεο)