Κοινωνία

Αυτοδιοικητικές εκλογές - Αθήνα: Πώς θα ψηφίσουν τα ΑμεΑ στον β' γύρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές οδηγίες για το ποιοι θα τους υποδέχονται και θα τους διευκολύνουν στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

-

Περίπου 230 εργαζόμενοι ειδικά εκπαιδευμένοι και με διακριτικά που υποδηλώνουν την αποστολή τους, θα υποδέχονται σε όλα τα εκλογικά κέντρα που βρίσκονται μέσα στο Δήμο Αθηναίων, τους εκλογείς με αναπηρία, κινητικές δυσκολίες, υπέργηρους και εγκύους προκειμένου να διευκολύνουν την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, είτε στις αίθουσες που διαθέτουν ράμπες και αναβατόρια, είτε στους ειδικούς χώρους που έχουν δημιουργηθεί για τη διευκόλυνσή τους. Οι υπάλληλοι θα βρίσκονται από τις 07.00 το πρωί που ανοίγουν οι κάλπες έως και το κλείσιμό τους στις 19.00 στα εκλογικά κέντρα, που θα βρίσκονται σε 121 σχολικά συγκροτήματα, με σκοπό να αποφευχθεί η αναμονή ή η οποιαδήποτε πρόκληση ταλαιπωρίας.

Η συγκεκριμένη διαδικασία οργανώθηκε για πρώτη φορά στις εθνικές εκλογές του Μαϊου και του Ιουνίου με την άριστη συνεργασία των δικαστικών αντιπροσώπων, καθώς τότε τέθηκε σε εφαρμογή σχετικό άρθρο του εκλογικού νόμου (άρθρο 83, παρ. 3Α του π.δ. 26/2012), το οποίο προβλέπει τη δημιουργία ειδικά διαμορφωμένου χώρου υποδοχής και υποστήριξης εκλογέων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα στα εκλογικά τμήματα που δεν πληρούν τα κριτήρια προσβασιμότητας ΑμεΑ. Μεταξύ των δυο αναμετρήσεων του Μάιου και του Ιουνίου διαπιστώθηκε σημαντική αύξηση στην προσέλευση ΑμεΑ στα εκλογικά κέντρα της Αθήνας, γεγονός που αποδίδεται στο ότι δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις να ασκήσουν ευκολότερα και με αξιοπρέπεια το εκλογικό τους δικαίωμα.

Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση που ο εκλογέας μπορεί να φτάσει στο παραβάν, εκεί αποκλειστική πρόσβαση -εφόσον είναι αναγκαίο- εκτός από τον εκλογέα, έχουν είτε ο δικαστικός αντιπρόσωπος είτε ο/η συνοδός του εκλογέα, και πάλι παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου. Στο εκλογικό κέντρο και στον χώρο υποδοχής και υποστήριξης εκλογέων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα, θα επιτρέπεται η είσοδος σκύλων - οδηγών ατόμων με αναπηρία.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Πυροβολισμοί έξω από σούπερ-μάρκετ στην Ευκαρπία

Ζεφύρι: Νεκρό παιδί από πυροβολισμούς

Μπάσκετ: Ο ΠΑΟΚ νίκησε άνετα το Μαρούσι