Μπάσκετ Περιστέρι - Παναθηναϊκός: Ένταση στις κερκίδες

Πώς αντέδρασε η διαιτησία στην ένταση που δημιούργησαν οι οπαδοί του Περιστερίου και πώς ηρέμησαν τα πνεύματα.

πηγή εικόνας: Prasinoforos.gr

Μικρής διάρκειας ένταση δημιουργήθηκε το Σάββατο στον αγώνα της Basket League Περιστέρι – Παναθηναϊκός, ο οποίος διοργανώθηκε στο Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ Περιστερίου «Ανδρέας Παπανδρέου». Οι οπαδοί της γηπεδούχου ομάδας κατά τη διάρκεια του β’ εικοσαλέπτου, αρχικά πέταξαν νερά μέσα στο παρκέ. Στη συνέχεια κάποιοι από αυτούς ύψωσαν ένα πανό με το μήνυμα υπέρ της Παλαιστίνης "Η βία της αντίστασης απαντά πάντα στη βία της τυραννίας, νίκη στα όπλα της παλαιστινιακής αντίστασης Fentagin" και μία σημαία της χώρας, και φώναξαν το σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη». Οι διαιτητές προειδοποίησαν από τα μεγάφωνα πως αν συνεχιζόταν η συμπεριφορά τους θα εκκένωναν το γήπεδο. Εντέλει η ένταση αποκλιμακώθηκε και ο αγώνας συνεχίστηκε κανονικά.

