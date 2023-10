Κοινωνία

Ζεφύρι: Νέοι πυροβολισμοί την Κυριακή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιο ακριβώς σημείο βρέθηκαν οι αδέσποτες σφαίρες και ποιες οι υποψίες της Αστυνομίας για τη σχέση τους με το περιστατικό του Σαββάτου.

-

Νέοι πυροβολισμοί ακούστηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής στο Ζεφύρι, μετά από την τραγωδία του θανάτου ενός 8χρονου παιδιού από πυρά στην αυλή του σπιτιού του το Σάββατο.

Η Άμεση Δράση το ξημέρωμα της Κυριακής δέχθηκε κλήση σύμφωνα με την οποία ακούστηκαν νέοι πυροβολισμοί, μετέβη περιπολικό στην περιοχή και εντόπισε συνολικά έξι κάλυκες, δύο επί της οδού Παναγίας Γρηγορούσης και τέσσερις επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως

Οι αρχές εξετάζουν αν οι συγκεκριμένοι πυροβολισμοί συνδέονται με το περιστατικό με τον 8χρονο.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Υψηλές θερμοκρασίες και ομίχλες την Κυριακή

Χαμάς: οι Ισραηλινοί πλήττουν Παλαιστίνιους που φεύγουν προς τη Νότια Γάζα

Γάζα - ΠΟΥ: η απομάκρυνση χιλιάδων ασθενών ισοδυναμεί με “θανατική ποινή”