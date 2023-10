Κόσμος

Ιράκ: Τρία μέλη του PKK σκοτώθηκαν σε επίθεση με τουρκικό drone

Τρία μέλη του Εργατικού Κόμματος Κουρδιστάν (PKK), της τουρκικής κουρδικής αυτονομιστικής οργάνωσης, σκοτώθηκαν χθες Σάββατο σε πλήγμα drone που ανήκε στον «τουρκικό στρατό», ανακοίνωσαν οι αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες του ιρακινού Κουρδιστάν.

Ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διεμήνυσε την Τετάρτη πως η χώρα του θα «συνεχίσει να εντείνει» τα αεροπορικά πλήγματα στη Συρία και στο Ιράκ εναντίον μαχητών του PKK, οργάνωσης που η Άγκυρα και οι σύμμαχοί της στη Δύση χαρακτηρίζουν «τρομοκρατική».

Η αναγγελία αυτή έγινε μετά την επίθεση καμικάζι που είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν δυο αστυνομικοί και να σκοτωθούν οι δυο δράστες. Το πλήγμα «drone του τουρκικού στρατού» χθες Σάββατο είχε στόχο «όχημα που ανήκε σε μαχητές του PKK» στην επαρχία Νταχούκ, στο ιρακινό Κουρδιστάν, ανέφεραν οι αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες της αυτόνομης περιφέρειας του ιρακινού Κουρδιστάν.

Τα θύματα ήταν «υψηλόβαθμος αξιωματούχος και δυο μαχητές» του PKK, κατά την ίδια πηγή. Ο τουρκικός στρατός σπανίως σχολιάζει δημόσια τα πλήγματά του στο Ιράκ, όπου διεξάγει συχνά χερσαίες και αεροπορικές επιχειρήσεις εναντίον του PKK και των βάσεών του, στο βόρειο Ιράκ, στο ιρακινό Κουρδιστάν και στην οροσειρά Σίντζαρ.

Η Τουρκία έχει εγκαταστήσει εδώ και 25 χρόνια δεκάδες στρατιωτικές βάσεις στο ιρακινό Κουρδιστάν στο πλαίσιο του πολέμου της εναντίον του PKK, που διαθέτει επίσης βάσεις στην περιοχή.

Εδώ και καιρό Βαγδάτη και Αρμπίλ κατηγορούνται πως αποστρέφουν το βλέμμα από τους τουρκικούς βομβαρδισμούς για να διατηρήσουν αλώβητη τη στρατηγική συμμαχία τους με την Τουρκία, βασικό εμπορικό τους εταίρο, παρά τις συχνές πύρινες καταγγελίες τους για τις επανειλημμένες παραβιάσεις της ιρακινής εθνικής κυριαρχίας από την Άγκυρα και τις συνέπειες για τους αμάχους.

Το καλοκαίρι του 2022, πλήγματα πυροβολικού που αποδόθηκαν στην Άγκυρα στοίχισαν τη ζωή σε εννέα ανθρώπους, κυρίως παραθεριστές από το νότιο Ιράκ. Η Τουρκία είχε διαψεύσει πως ευθυνόταν και κατηγόρησε το PKK.

Στα τέλη Ιουλίου, οι υπηρεσίες του ιρακινού πρωθυπουργού Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι ανέφεραν πως επίκειται επίσημη «επίσκεψη» του τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Ιράκ, όμως η ημερομηνία δεν έχει ανακοινωθεί, επίσημα τουλάχιστον.

