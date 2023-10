Κόσμος

Επίθεση Χαμάς στο Ισραήλ: Ιατροδικαστές διαπίστωσαν βιασμούς, αποκεφαλισμούς και βασανιστήρια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποτρόπαιες πράξεις καταγγέλλουν οι ιατροδικαστές που πραγματοποιούν τις νεκροτομές των θυμάτων.

-

Ομάδες ιατροδικαστών του στρατού στο Ισραήλ εξέτασαν πτώματα θυμάτων της επίθεσης που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα από τη Χαμάς εναντίον κοινοτήτων γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας και διαπίστωσαν πολλαπλές ενδείξεις για βασανιστήρια, βιασμούς και άλλες ωμότητες, δήλωσαν το Σάββατο, αξιωματικοί.

Περίπου 1.300 πτώματα έχουν μεταφερθεί σε βάση του στρατού στη Ράμλα, στο κεντρικό Ισραήλ, όπου πραγματοποιούνται από ομάδες ειδικών ιατροδικαστικές εξετάσεις για να αναγνωριστούν οι νεκροί και να διαπιστωθούν οι συνθήκες του θανάτου τους.

Γύρω στο 90% των νεκρών στρατιωτικών έχει ταυτοποιηθεί ενώ οι ομάδες έχουν επίσης ταυτοποιήσει περίπου τους μισούς νεκρούς αμάχους, δήλωσε ο ραββίνος Ίσραελ Βάις, πρώην αρχιραββίνος του στρατού και ένας από τους αξιωματούχους που επιβλέπουν την ταυτοποίηση των νεκρών. Πρόσθεσε ότι πολλά πτώματα φέρουν σημάδια βασανισμού καθώς και βιασμού.

«Είδαμε διαμελισμένα πτώματα που τα χέρια και τα πόδια έχουν κοπεί, ανθρώπους που αποκεφαλίστηκαν, ένα παιδί που αποκεφαλίστηκε», είπε στους δημοσιογράφους μια έφεδρη αξιωματικός που αναφέρεται μόνο με το μικρό της όνομα, Αβιγκαγίλ. Η ίδια προσέθεσε πως πολλές περιπτώσεις βιασμού διαπιστώθηκαν επίσης από την ιατροδικαστική εξέταση των πτωμάτων, τα οποία φυλάσσονται σε κοντέινερ-ψυγεία.

«Κάνουμε την ταυτοποίηση με όλα τα μέσα που έχουμε», είπε ένας στρατιωτικός οδοντίατρος, ο οποίος αναφέρεται ως Λοχαγός Μααγιάν. «Έχουν κακοποιηθεί σοβαρά. Διαπιστώνουμε πυροβολισμούς και διαπιστώνουμε σημάδια που προέρχονται ξεκάθαρα από βασανιστήρια».

Το Ρόιτερς σημειώνει πως το στρατιωτικό προσωπικό, που επιβλέπει τη διαδικασία της ταυτοποίησης των πτωμάτων, δεν παρουσίασε ιατροδικαστικά στοιχεία με τη μορφή φωτογραφιών ούτε ιατρικές εκθέσεις. Η Χαμάς, το ισλαμιστικό κίνημα που ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας, έχει αρνηθεί τις κατηγορίες για κακοποιήσεις.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει συγκρίνει τη Χαμάς με το Ισλαμικό Κράτος, την τζιχαντιστική οργάνωση που έγινε διαβόητη σε όλο τον κόσμο για τους δημόσιους αποκεφαλισμούς που πραγματοποιούσε σε χώρες όπως η Συρία και το Ιράκ.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Υψηλές θερμοκρασίες και ομίχλες την Κυριακή

Χαμάς: οι Ισραηλινοί πλήττουν Παλαιστίνιους που φεύγουν προς τη Νότια Γάζα

Γάζα - ΠΟΥ: η απομάκρυνση χιλιάδων ασθενών ισοδυναμεί με “θανατική ποινή”