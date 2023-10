Πολιτική

Εκλογές - Κώστας Αγοραστός: Έχουμε μπροστά μας την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας (βίντεο)

Τι δήλωσε για το επικείμενο αποτέλεσμα και την προεκλογική περίοδο ο υποψήφιος για την πολύπαθη αυτή περιφέρεια.

Το εκλογικό του δικαίωμα άσκησε νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής, στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και εκ νέου υποψήφιος Κώστας Αγοραστός, ο οποίος προσήλθε στην κάλπη ευδιάθετος και συνομίλησε θερμά με πολίτες για ψηφοφόρους.

Στο πλευρό του ήταν ο βουλευτής Λάρισας της ΝΔ Χρήστος Δέλλας, οι αντιπεριφερειάρχες Βασίλης Πίνακας και Νίκος Λιούπας και στελέχη του κόμματος.

Στις δηλώσεις του επισήμανε τα εξής: «Είναι μια μέρα χαράς, όλοι μαζί Θεσσαλές και Θεσσαλοί, περήφανοι για την καταγωγή μας, την ιστορία μας και τα επιτεύγματά μας, επιλέγουμε τον σίγουρο δρόμο της ενότητας. Με σταθερό βήμα θα ακολουθήσουμε το σταυροδρόμι της ανασυγκρότησης, της ανάπτυξης και της ευημερίας. Σας καλώ όλους να συμμετέχετε σε αυτή την γιορτή της δημοκρατίας, σας καλώ να συνεχίσουμε. Έχουμε μπροστά μας μεγάλο έργο ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας, στον δρόμο αυτόν μας γνωρίζετε. Σας καλούμε με όλες τις δυνάμεις σας να στηρίξετε τον δρόμο της ανασυγκρότησης και να ξαναζωντανέψουμε, να ενδυναμώσουμε την σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ μας που χτίσαμε όλα αυτά τα χρόνια με σχέδιο, με πρόγραμμα, με συγκεκριμένα μέτρα και προτάσεις και να συνεχίσουμε μαζί. Για ένα να είστε σίγουροι: ότι την επόμενη μέρα θα είμαστε εδώ και θα δώσουμε όλη μας την ψυχή, όπως πάντα κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλά, να δουλεύουμε».

