Μέση Ανατολή - Πάπας Φραγκίσκος: Να απελευθερωθούν οι όμηροι

Δραματική έκκληση του ποντίφικα να μη χυθεί άλλο αίμα στη Μέση Ανατολή από καμία από τις εμπλεκόμενες πλευρές.

«Μπορεί, στους αγνοούμενους, να υπάρχουν και εβραίο-αργεντινοί φίλοι μου», είπε ο Πάπας Φραγκίσκος, σε Ισραηλινό δημοσιογράφο με τον οποίο συνομίλησε τηλεφωνικά. Παράλληλα, δήλωσε έτοιμος να συναντήσει τους συγγενείς των ομήρων και να τους βοηθήσει να μάθουν πού βρίσκονται τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Απευθυνόμενος, δε, στο συγκεντρωμένο πλήθος στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, ο ποντίφικας τόνισε: «συνεχίζω να παρακολουθώ με μεγάλο πόνο όσα συμβαίνουν στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη και είμαι στο πλευρό, ιδιαίτερα, των μικρών και των ηλικιωμένων».

«Επαναλαμβάνω την έκκληση για απελευθέρωση των ομήρων και ζητώ να τύχει σεβασμού το ανθρωπιστικό δίκαιο, ιδίως την Γάζα, όπου υπάρχει άμεση ανάγκη ανθρωπιστικών διαδρόμων και να βοηθηθεί ο άμαχος πληθυσμός», υπογράμμισε ο πάπας.

«Πέθαναν ήδη τόσοι πολλοί άνθρωποι, μην χυθεί άλλο αίμα, ούτε στην Γάζα, ούτε την Ουκρανία, πουθενά. Ο πόλεμος αποτελεί πάντα ήττα», είπε χαρακτηριστικά ο Φραγκίσκος. Απηύθυνε, επίσης, ειδική έκκληση για την προστασία όλων των μοναστηριών και χώρων λατρείας της περιοχής.

Ο Αργεντινός ποντίφικας κάλεσε, τέλος, όλους τους πιστούς να προσευχηθούν και να νηστέψουν την ερχόμενη Τρίτη, για την ειρήνη στους Αγίους Τόπους.

