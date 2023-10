Πολιτισμός

Πάπας Φραγκίσκος: να αφεθούν ελεύθεροι από την Χαμάς όλοι οι όμηροι

"Η Μέση Ανατολή έχει ανάγκη από ειρήνη" είπε μεταξύ άλλων ο Πάπας Φραγκίσκος.

Ο πάπας Φραγκίσκος, στο τέλος της γενικής ακρόασης στο Βατικανό, ζήτησε να αφεθούν ελεύθεροι όλοι οι όμηροι που βρίσκονται στα χέρια της Χαμάς.

"Προσεύχομαι υπέρ των οικογενειών που είδαν να μετατρέπεται μια ημέρα γιορτής σε ημέρα θρήνου και ζητώ να αφεθούν ελεύθεροι αμέσως οι όμηροι", τόνισε ο ποντίφικας.

Παράλληλα, ο Φραγκίσκος επανέλαβε ότι όποιος δέχεται επίθεση έχει δικαίωμα να αμυνθεί, αλλά εξέφρασε ανησυχία για τον πλήρη αποκλεισμό της Γάζας. Τόνισε, τέλος, ότι "η Μέση Ανατολή έχει ανάγκη από ειρήνη, η οποία πρέπει να οικοδομηθεί με βάση την δικαιοσύνη, τον διάλογο και το θάρρος της αδελφοσύνης".

