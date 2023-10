Κόσμος

Κονγκό: Ναυάγιο με δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες αγνοούμενους

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι πνίγηκαν και 167 αγνοούνται μετά τη βύθιση ενός πλοιαρίου στον ποταμό Κονγκό, στη βορειοδυτική Λ.Δ. του Κονγκό, όπως ανακοίνωσε σήμερα ένας τοπικός αξιωματούχος.

Ο Ντιντιέ Μπούλα, υπουργός Υγείας στην Επαρχία Ισημερινού, είπε ότι 189 άνθρωποι διασώθηκαν και οι έρευνες συνεχίζονται.

«Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής, ανασύρθηκαν 30 νεκροί και αγνοούνται 167 άνθρωποι».

Τα ναυάγια είναι συνηθισμένο φαινόμενο σε λίμνες και ποτάμια του Κονγκό, καθώς τα πλοιάρια συχνά υπερφορτώνονται. Η χώρα διαθέτει ελάχιστους ασφαλτοστρωμένους δρόμους και οι μετακινήσεις μέσω των ποταμών είναι πολύ συνηθισμένες.

Το πλοιάριο που βυθίστηκε κοντά στην πόλη Μπαντάκα ήταν κατασκευασμένο από ντόπιους στην περιοχή αυτήν. Μετέφερε περισσότερους από 300 ανθρώπους.

