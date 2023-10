Πολιτική

Θεσσαλονίκη - Αγγελούδης: ώρα δουλειάς για το καλό της πόλης μας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στην πρώτη δήλωση του ο νέος Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, μετά την επικράτηση του επί του Κωνσταντίνου Ζέρβα.

-

«Η πόλη μας, η όμορφη Θεσσαλονίκη μίλησε, οι πολίτες μίλησαν», είπε εμφανώς συγκινημένος για την νίκη του στον Δήμο Θεσσαλονίκης ο Στέλιος Αγγελούδης, ο οποίος επικράτησε του νυν Δημάρχου Κωνσταντίνου Ζέρβα.

«Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους Θεσσαλονικείς και όσους μας ψήφισαν και όσους δεν μας τίμησαν με την ψήφο τους, αλλά και εκείνους που επέλεξαν την αποχή. Δική μας είναι τώρα η ευθύνη να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη τους, με την δουλειά μας. Τώρα είναι η ώρα της δουλειάς για το καλό της πόλης μας», τόνισε ο κ. Αγγελούδης.

Αφού ευχαρίστησε την ομάδα που έτρεξε την προεκλογική εκστρατεία και τους υποψηφίους του συνδυασμού του, ο Στέλιος Αγγελούδης είπε «Αλλάξαμε σελίδα, γράφουμε ιστορία όλοι μαζί, για μια καλύτερη καθημερινότητα, για την Θεσσαλονίκη που μας ενώνει».

«Δεν περισσεύει κανείς, είναι ώρα να ανταποδώσουμε στην πόλη αυτά που της χρωστάμε», κατέληξε στην δήλωση του ο νέος Δήμαρχος Θεσσαλονίκης.

Ειδήσεις τώρα:

Αυτοδιοικητικές εκλογές: LIVE τα αποτελέσματα από το ΥΠΕΣ

Εκλογές - Μπακογιάννης: Δική μου ευθύνη η ήττα - Φεύγω με το κεφάλι ψηλά

Πέραμα - Κακοποίηση ζώου: Βίντεο “πρόδωσε” τον δράστη που βασανίζει σκύλο