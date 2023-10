Πολιτική

Εκλογές – Αγγελούδης στον ΑΝΤ1: Διεκδίκησα την ανεξαρτησία μου με κάθε τρόπο

Ο εκλεγείς δήμαρχος Θεσσαλονίκης μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», λίγες ώρες μετά την ανάδειξή του.

«Περίμενα λόγω του κλίματος που έπαιρνα από τους συμπολίτες μου ότι θα κερδίσουμε, δεν περίμενα όμως τέτοιο εύρος», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Στέλιος Αγγελούδης.

Απαντώντας στο ερώτημα «γιατί εκλέχθηκε δήμαρχος Θεσσαλονίκης» εκτίμησε πως, «η ψήφος ήταν διεκδίκησης επίλυσης των θεμάτων της καθημερινότητας, που εδώ είναι σε δύσκολο επίπεδο και ο κόσμος ήθελε να μας δώσει τη δυνατότητα να λύσουμε τα προβλήματα.

Το δεύτερο έχει να κάνει με την προσβασιμότητα των ανθρώπων με τη δημοτική Αρχή, τον δήμαρχο. Όχι κάποιον που βλέπει τη δημοτική αρχή σαν ένα σκαλοπάτι προς κάτι άλλο, αλλά κάποιον που είναι στο δρόμο μαζί τους».

«Η ανεξάρτητη υποψηφιότητα λειτούργησε. Όχι μόνο είμαι ανεξάρτητος, αλλά διεκδίκησα την ανεξαρτησία μου με κάθε τρόπο», απάντησε σχετικά με την κομματική ταυτότητα της υποψηφιότητας και εκλογής του στον δήμο Θεσσαλονίκης και συμπλήρωσε:

«Έχω τη γνώμη ότι στο ψηφοδέλτιό μας συμμετείχαν και πρόσωπα της ΝΔ. Αλλά η Θεσσαλονίκη έχει την παράδοση να αντιδρά σε κάθε τρόπο χρίσματος, από όπου και αν προέρχεται».

Για το μετρό Θεσσαλονίκης σχολίασε πως, «έχει δρομολογηθεί για το τέλος της επόμενης χρονιάς».

Διαβεβαίωσε πως τον πήρε ένα «τυπικό τηλέφωνο για συγχαρητήρια» ο πρόεδρος του ΣΡΙΖΑ και είπε πως του τηλεφώνησε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ερωτηθείς για το γήπεδο του ΠΑΟΚ και την ανακατασκευή του είπε πως, «όταν αποφασιστεί από τον Σύλλογο, θα πρέπει όλοι να τρέξουμε».

«Ο δήμος της Θεσσαλονίκης πρέπει να είναι μητροπολιτικός δήμαρχος, αυτό θα πρέπει να το δούμε με την κεντρική διοίκηση, αλλά και με τους δημάρχους των περιαστικών δήμων, όπου υπάρχουν εξαιρετικά στελέχη», απάντησε σε ερώτημα σχετικά με το όραμά του στον ίδιο τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

